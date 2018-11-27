Savaşçı dizisinde sürpriz oyuncu! Müjde Uzman Savaşçı'da hangi rolde oynuyor?

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Berelilerin” hikayesini ele alan “Savaşçı” dizisi, yeni sezonuna sürpriz isimleri katmaya devam ediyor.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin güçlü kadrosuna 56. bölümden itibaren sevilen oyuncu Müjde Uzman katılıyor.

Uzman, Türk Hava Kuvvetleri mensubu bir jet pilotu olarak, “Üsteğmen Funda Turaç” karakteriyle diziye katılmaya, aksiyon ve gerilimi yüksek sahnelerle kendini göstermeye hazırlanıyor. Üsteğmen Funda Turaç; Asker ve jet pilotu olmak için her türlü zorluğa göğüs germiş, ailesini karşısına almış, idealist, cesur, asla geri adım atmayan, güçlü bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Güzel oyuncu, uzun zamandır kendisini bu kadar heyecanlandıran bir karakter ve senaryo olmadığını, “Savaşçı” projesine dahil olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti.

“Savaşçı” yeni bölümüyle 2 Aralık Pazar 20.00’de FOX’ta!

