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Savaşçı dizisine flaş transfer! Anıl Altınöz hangi rolde oynayacak? Savaşçı 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 27.01.2020 21:36 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisi hız kesmiyor. Son olarak Marcus'un 92. bölümde ayrılacağı duyurulmuştu. Bu hafta ise yeni kötü adam kadroya dahil edildi. Merlin karakterini canlandıracak olan Anıl Altınöz diziye 93. bölümde giriş yapacak.

FOX'un 4 sezondur pazar akşamlarına damgasını vuran dizisi "Savaşçı"nın kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Eskişehir'de çekilen Limon Film imzalı dizinin ekibine Anıl Altınöz dahil oldu. Dizide Marcus'a hayat veren Gökçen Gökçebağ'ın yerine gelecek kötü karakterin kimliği de böylece ortaya çıktı.

Oyuncu kimliğinin yanı sıra müzisyenlik de yapan Altınöz, "Savaşçı"da Merlin rolüne hayat verecek. Levent Üzümcü'nün de yeğeni olan Altınöz dizinin 93. bölümden itibaren ekibinde yer alacak.

anıl

ANIL ALTINÖZ KİMDİR?

Kariyerine müzik ile başlayan Anıl Altınöz, daha sonra dizi ve film sektörüne geçiş yaptı. Özellikle 90'lar dizisinde canlandırdığı Rock'çı karakteri çok sevilen Altınöz, bir yandan müzik yapmaya devam ediyor.

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