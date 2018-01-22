Savaşçı'da duygulandıran Atatürk ve Anıtkabir sahnesi

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin 21 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen son bölümüne, Anıtkabir ve Atatürk sahneleri damga vurdu.

Başrollerini Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli'nin paylaştığı dizideki Kılıç Timi, Obaköy’lü Şehit dedesi Mehmet Taşlıca'nın dileğini yerine getirmek için Anıtkabir'e giderek Ata'nın huzuruna çıktı.

ÇEKİMLERDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

21 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde yer alan Anıtkabir sahneleri çekilirken, oyuncular ve dizinin teknik ekibi duygusal anlar yaşadı.

Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, oyuncu olarak subay kıyafetiyle Ata’nın huzuruna çıkmanın inanılmaz bir gurur yaşattığını ve bunu yaşayabildiği için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti. Oktay, “Ben bir asker torunuyum. Bu vatanın kıymetini, Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğünü herkese anlatmak bizim boynumuzun borcu. Savaşçı dizimizle bunu biraz anlatabiliyorsak ne mutlu bize.” dedi.

Savaşçı dizisinin kadın subayı Gaye Turgut Evin ise Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadınının güçlü, eğitimli ve her zaman başı dik yürüdüğünü söyledi. Dizide savaşçı Türk kadınlarını temsil ettiğini belirten Evin, “Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda bir kadın subay safolarak selam durmak büyük bir gurur.” dedi. Dizinin Kopuz Albay’ı Murat Serezli de, “Sessizlik içerisinde, Mustafa Kemal Atatürk karşısında dikkat çekip selam durduğumuzda, daha sesin yankısı bitmeden gözlerim doldu.”

diyerek duygularını dile getirdi.