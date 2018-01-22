Savaşçı'da duygulandıran Atatürk ve Anıtkabir sahnesi

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin 21 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen son bölümüne, Anıtkabir ve Atatürk sahneleri damga vurdu.
Başrollerini Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli'nin paylaştığı dizideki Kılıç Timi, Obaköy’lü Şehit dedesi Mehmet Taşlıca'nın dileğini yerine getirmek için Anıtkabir'e giderek Ata'nın huzuruna çıktı.
ÇEKİMLERDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
21 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde yer alan Anıtkabir sahneleri çekilirken, oyuncular ve dizinin teknik ekibi duygusal anlar yaşadı.
Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, oyuncu olarak subay kıyafetiyle Ata’nın huzuruna çıkmanın inanılmaz bir gurur yaşattığını ve bunu yaşayabildiği için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti. Oktay, “Ben bir asker torunuyum. Bu vatanın kıymetini, Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğünü herkese anlatmak bizim boynumuzun borcu. Savaşçı dizimizle bunu biraz anlatabiliyorsak ne mutlu bize.” dedi.
Savaşçı dizisinin kadın subayı Gaye Turgut Evin ise Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadınının güçlü, eğitimli ve her zaman başı dik yürüdüğünü söyledi. Dizide savaşçı Türk kadınlarını temsil ettiğini belirten Evin, “Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda bir kadın subay safolarak selam durmak büyük bir gurur.” dedi. Dizinin Kopuz Albay’ı Murat Serezli de, “Sessizlik içerisinde, Mustafa Kemal Atatürk karşısında dikkat çekip selam durduğumuzda, daha sesin yankısı bitmeden gözlerim doldu.”
diyerek duygularını dile getirdi.
SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Temo’yu ele geçiren Kılıç Timi, Kürşat’ın hamlesiyle şok olur. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Kağan için Kürşat’ı durdurmak hiç kolay olmayacaktır. Pia ise yaptığı planla Kopuz Albay’ı öldürmeye kararlıdır. Fakat Albay’ın Temo’yla ilgili gelen bilgilerdeki bir ayrıntıyı fark etmesi, Pia’yla Kopuz’u karşı karşıya getirir.
Bu arada Güneydoğu kırsalından gelen kötü haber Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Albay Kopuz ve General Kutalmış için bu operasyon çok önemlidir. Çünkü söz konusu olan bir Mehmetçik’in hayatıdır. Bu Mehmetçik’i sağ salim dedesi ve ninesine kavuşturmak için Kılıç Timi zamana karşı yarışır. Obaköy’lü Şehit dedesi Mehmet Taşlıca’ya diğer torununun da şehadet haberini vermemek için canını ortaya koyan Kılıç Timi, Mehmet dedenin bir başka dileğini yerine getirmek için Anıtkabir’e gidecek ve Mustafa Kemal Atatürk’e selam duracaktır.
MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?
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