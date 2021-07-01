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Savaşlarda cephenin maskotu olan 5 gazi hayvan

01.07.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvanlar, insanların en sadık dostu olarak kabul ediliyor. Tarih boyunca insanlar ve hayvanlar yan yana mücadelelerini sürdürdü. Birçok spor kulübü, dernek, şehir gibi topluluklara maskot olarak hayvanlar seçildi. Hatta savaş döneminde cephedeki askerlerin yanında bile hayvanlar vardı.

Savaşlarda cephenin maskotu olan 5 gazi hayvan

Savaş yılları en acımasız ve kanlı geçen zamanlardır. Bu yıllarda cephelerde mücadele eden askerlerin yanında evcil hayvanları olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu hayvanlar savaş döneminde kahramanlıklara da imza attı. Sizler için tarihin en kahraman savaş maskotlarını araştırdık.

AYI WOJTEK

1

Wojtek, Suriyeli kahverengi bir ayı yavrusuyken İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya II. Kolorduları tarafından İran’daki bir tren istasyonunda bulundu. Wojtek, orduyla beraner Ortadoğu ve İtalya’dan geçti. Orduda görevi birlik için cephane taşımak ve korumaktı. Ancak insanlarla birlikte zaman geçirdikçe sosyalleşti ve selam vermeyi bile öğrendi. Savaşın sona ermesinden sonra ise Edinburgh Hayvanat Bahçesi’nde sergilenmeye başlandı.

TAVUK JACK

2

Avusturulya Ordusu’nda yer alan 2. Divisional Signals Company ilginç bir maskota sahipti. Jack ismi verilen tavuk, minik bir civcivken 1916 yılında Mısır’dan alınmıştı. Anlatılan hikayelere göre Jack, yaşadığı ortamı en az köpekler kadar sahipleniyordu ve birliğe bir yabancının girmesine izin vermiyordu.

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KAPLUMBAĞA TIMOTHY

3

Timothy, İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından 1854 yılında Portekiz’e ait olan özel bir gemide bulundu. Savaş sırasında birçok İngiliz gemisinde görev yaptı. 1892 yılında askerlik görevinden emekli oldu ve 2004 yılındaki vefatına kadar Devon Kontunun mülkünde yaşadı.

BONBON IV

4

Bonbon (Taffy), Galler Bölgesinin ikinci taburuna maskot olan bir keçidir. Taffy, birçok askeri görevden sağ olarak çıkarak üstün başarı gösterdi. Hizmeti için 1914 yılında ödüllendirildi. 1915 yılında ise Fransa’da kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

AYI WINNIE

5

Kanada ordusunun I. Dünya Savaşı sırasında en önemli maskotuydu. Veteriner hekim Harry Colebourn tarafından bir tren istasyonundan satın alındı. Savaştan sonra Londra Hayvanat Bahçesi’nde tutuldu.

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