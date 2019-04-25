MAGAZİN

Savcı Ahmet Kural'a verilen hapis cezasına itiraz etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla 22 Nisan'da 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural davasında flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğu gerekçesiyle tehdit ve hakaret suçları yönünden kararın kaldırılmasını talep etti.

Savcı Ahmet Kural'a verilen hapis cezasına itiraz etti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılnan ünlü oyuncu Ahmet Kural, “Basit yaralama” suçundan 5 ay, “Tehdit” suçundan 7 ay 15 gün, hakaret suçundan ise, “4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet savcısı Ramazan Ergül, mahkemenin verdiği karara, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazıda, müşteki Sıla Gençoğlu’nun tanığı olarak dinlenen Hatice Zeynep Tunç’un, “Ahmet Kural’ın evinden, ‘seni öldüreceğim’ ve ‘o…’ şeklinde sesler geliyordu” beyanının, Yıldız Teknik Üniversitesinden alınan ses raporuyla birlikte değerlendirilmeden karar verildiği kaydedildi.

TANIK BEYANI İLE RAPOR BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMEDİ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden alınan raporda Ahmet Kural’ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulamayacağına dair tespitte bulunulduğu, bu nedenle de raporun, tanığın sesleri duydum şeklindeki beyanıyla birlikte değerlendirilerek, resmi makamlar aracılığıyla yeni bir rapor alınmasının gerekliliği vurgulandı. Mahkeme tarafından kararda yeterli bir açıklama da yapılmadığı kaydedilen yazıda, bilimsel mütalaa içeriğine dair resmi makamlar aracılığıyla rapor alınarak tehdit ve hakaret bakımından hüküm kurulmadığı belirtildi. Ahmet Kural hakkında tehdit ve hakaret nedeniyle verilen ceza kararının kaldırılması talep edildi.

“AHMET KURAL’IN CİDDİYE ALINMAYAN DELİLLERİNİ SAVCILIK CİDDİYE ALDI”

Savcılığın itiraz başvurusunu değerlendiren Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın sozcu.com.tr’ye şu açıklamayı yaptı; “Bu kararın anlamı şudur, tüm yargılama süresinde Ahmet Kural’ın avukatları, Ahmet Kural’ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulup duyulmayacağına ilişkin keşif yapılmasını istemekle mahkeme her seferinde bu keşif talebini reddetmiştir. Hatta 22 Nisan 2019 tarihli duruşmada Ahmet Kural’ın avukatları, “yargılamaya uzatmaya yönelik bir amaçlarının olmadığını, 2-3 gün içinde keşif yapılıp bunun sonucuna göre derhal Cuma günü karar verilebileceğini” beyan etmişlerdir. Buna rağmen mahkeme yine de Ahmet Kural’ın avukatlarının keşif talebini reddetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Kural hakkında 3 ayrı suç olan tehdit, hakaret ve basit yaralama nedeniyle hazırlanan iddianameye istinaden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Ahmet Kural hakkında verilen tehdit ve hakaret cezalarının usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunması nedeniyle kaldırılmasını talep etmiştir. Yani Ahmet Kural’ın mahkeme tarafından ciddiye alınmayan delilleri savcılık tarafından ciddiye alınmış ve verilen cezaların istinafta kaldırılması istenmiştir.


PARTNERKim Kardashian'dan şaşırtan kararKim Kardashian'dan şaşırtan karar
Zehra Çilingiroğlu babasının izinde...Zehra Çilingiroğlu babasının izinde...
Ece Erken o davayı geri çekti!Ece Erken o davayı geri çekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet kural sıla ceza

En Çok Okunan Haberler

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

TRT World Londra merkezine saldırı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zehra Çilingiroğlu babasının izinde...

Zehra Çilingiroğlu babasının izinde...

Ece Erken o davayı geri çekti!

Ece Erken o davayı geri çekti!

Lilly Collins’in elbisesi olay oldu! Göğüs detayı...

Galaya geldi; göğüsleri olay oldu

Demet Akbağ'dan eşi Zafer Çika'yı kaybettikten sonra ilk paylaşım

Demet Akbağ'dan duygulandıran paylaşım!

Selen Görgüzel: Sevişip, didiştiğin...

Aşk birleştirdi... Sevişip didiştiğin...

Nusret Gökçe'den 23 Nisan rekoru!

Nusret Gökçe'den 23 Nisan rekoru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.