Savcı Ahmet Kural'a verilen hapis cezasına itiraz etti

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden alınan raporda Ahmet Kural’ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulamayacağına dair tespitte bulunulduğu, bu nedenle de raporun, tanığın sesleri duydum şeklindeki beyanıyla birlikte değerlendirilerek, resmi makamlar aracılığıyla yeni bir rapor alınmasının gerekliliği vurgulandı. Mahkeme tarafından kararda yeterli bir açıklama da yapılmadığı kaydedilen yazıda, bilimsel mütalaa içeriğine dair resmi makamlar aracılığıyla rapor alınarak tehdit ve hakaret bakımından hüküm kurulmadığı belirtildi. Ahmet Kural hakkında tehdit ve hakaret nedeniyle verilen ceza kararının kaldırılması talep edildi.

“AHMET KURAL’IN CİDDİYE ALINMAYAN DELİLLERİNİ SAVCILIK CİDDİYE ALDI”

Savcılığın itiraz başvurusunu değerlendiren Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın sozcu.com.tr’ye şu açıklamayı yaptı; “Bu kararın anlamı şudur, tüm yargılama süresinde Ahmet Kural’ın avukatları, Ahmet Kural’ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulup duyulmayacağına ilişkin keşif yapılmasını istemekle mahkeme her seferinde bu keşif talebini reddetmiştir. Hatta 22 Nisan 2019 tarihli duruşmada Ahmet Kural’ın avukatları, “yargılamaya uzatmaya yönelik bir amaçlarının olmadığını, 2-3 gün içinde keşif yapılıp bunun sonucuna göre derhal Cuma günü karar verilebileceğini” beyan etmişlerdir. Buna rağmen mahkeme yine de Ahmet Kural’ın avukatlarının keşif talebini reddetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Kural hakkında 3 ayrı suç olan tehdit, hakaret ve basit yaralama nedeniyle hazırlanan iddianameye istinaden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Ahmet Kural hakkında verilen tehdit ve hakaret cezalarının usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunması nedeniyle kaldırılmasını talep etmiştir. Yani Ahmet Kural’ın mahkeme tarafından ciddiye alınmayan delilleri savcılık tarafından ciddiye alınmış ve verilen cezaların istinafta kaldırılması istenmiştir.



