Sayfa 3 yıldızı Rhian Sugden, tamamen şeffaf fileyle poz verdi! “Yasaklanmasından korktum”

35 yaşındaki OnlyFans fenomeni, sosyal medyanın kurallarını kendisine göre yeniden yorumlayarak hayranlarını mutlu edecek bir fotoğraf paylaştı. Tamamen fileyle kameraların karşısına geçen Sugden, özellikle cinsellik konusunda katı kurallara sahip olan Twitter’dan paylaşımını yapmayı seçti.
Kıyafetinin dekoltesi konusunda zorlandığını ve sosyal medyaya uygun bir poz vermenin kendisini uğraştırdığını dile getiren Sugden, “İtiraf etmeliyim ki bu şeffaf kıyafetle sosyal medyaya uygun bir fotoğraf çekmek beni zorladı. Bunu tutuklanmadan giyip giyemeyeceğimi merak eidyorum” dedi.
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