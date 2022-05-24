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  4. Sayfa 3 yıldızı Rhian Sugden, tamamen şeffaf fileyle poz verdi! “Yasaklanmasından korktum”

Sayfa 3 yıldızı Rhian Sugden, tamamen şeffaf fileyle poz verdi! “Yasaklanmasından korktum”

24.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayfa 3 yıldızı Rhian Sugden, sosyal medya uygulamalarının topluluk kuralları gereğince cinsellik öğelerini barındıran tamamen çıplak fotoğrafların paylaşılmaması kuralına meydan okudu. Sosyal medyadan yasaklanmayan seksi bir poz elde etmek için uğraştığını dile getiren Sugden, “Bu kolay olmadı. Hem duruşum hem de kıyafetimin düzgün olması gerekiyordu” dedi.

Sayfa 3 yıldızı Rhian Sugden, tamamen şeffaf fileyle poz verdi! “Yasaklanmasından korktum”

35 yaşındaki OnlyFans fenomeni, sosyal medyanın kurallarını kendisine göre yeniden yorumlayarak hayranlarını mutlu edecek bir fotoğraf paylaştı. Tamamen fileyle kameraların karşısına geçen Sugden, özellikle cinsellik konusunda katı kurallara sahip olan Twitter’dan paylaşımını yapmayı seçti.

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“TUTUKLANMADAN GİYİP GİYEMECEĞİMİ MERAK EDİYORUM”

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Kıyafetinin dekoltesi konusunda zorlandığını ve sosyal medyaya uygun bir poz vermenin kendisini uğraştırdığını dile getiren Sugden, “İtiraf etmeliyim ki bu şeffaf kıyafetle sosyal medyaya uygun bir fotoğraf çekmek beni zorladı. Bunu tutuklanmadan giyip giyemeyeceğimi merak eidyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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