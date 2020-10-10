Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Saygı dizisinden yeni fragman

Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı’nın oturduğu, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı dizinin Saygı kadrosunda Nejat İşler, Rojda Demirer, Miray Daner, Boran Kuzum, Erkan Can, Tansu Biçer ve Itır Esen yer alıyor.

'Saygı' 27 Ekim Salı günü Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak.



SAYGI DİZİSİ KONUSU

Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi. Yapımcılığını İnter Medya’nın üstlendiği ‘Saygı’, Türkiye’nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatıyor.



Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir.

Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanı sıra Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can yer alıyor. Dizinin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor.

