MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Saygı dizisinden yeni fragman

Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Saygı dizisinden yeni fragman

10.10.2020 00:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blu TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Bir Ercüment Çözer dizisi: Saygı'nın yayın tarihi belli oldu. Behzat Ç dizisiyle fenomen olan karakter Ercüment Çözer'in hikayesinin anlatılacağı dizide Nejat İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum başrollerde oynuyor.

Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı’nın oturduğu, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı dizinin Saygı kadrosunda Nejat İşler, Rojda Demirer, Miray Daner, Boran Kuzum, Erkan Can, Tansu Biçer ve Itır Esen yer alıyor.

'Saygı' 27 Ekim Salı günü Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak.
1-GwrV

SAYGI DİZİSİ KONUSU

Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi. Yapımcılığını İnter Medya’nın üstlendiği ‘Saygı’, Türkiye’nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatıyor.
1235910.jpg-r_640_360-f_jpg-q_x-xxyxx

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir.

Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.
‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanı sıra Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can yer alıyor. Dizinin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Hazal Kaya ekrana geri dönüyor!Hazal Kaya ekrana geri dönüyor!
MasterChef’te yapıldı, tarifi merak edildiMasterChef’te yapıldı, tarifi merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

Diğer Haberler

Kırmızı Oda'da 6. son bölümde neler oldu? Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha ölüyor mu? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'a Meliha şoku!

Babil 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan ve Ayşe aşk mı yaşayacak? Babil 15. son bölümde neler oldu?

Babil'de sürpriz aşk!

Ramo 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Doğu'yu öldürdü mü? Ramo 15. son bölümde neler oldu?

Ramo, Cihangir'e savaş açıyor!

Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi Çocukluk'un 1. bölümünde neler oldu?

Çocukluk yeni bölümden çarpıcı fragman!

Menajerimi Ara yeni bölümde Hazal Kaya sürprizi!

Hazal Kaya ekrana geri dönüyor!

Sadakatsiz dizisindeki yatak sahnesine yorum yağdı!

Sadakatsiz dizisindeki yatak sahnesi seyirciyi ikiye böldü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.