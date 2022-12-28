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Sayılı gün kaldı! Kedisini, köpeğini getiren mikroçip sırasına girdi

28.12.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde evcil hayvanlara mikroçip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun çerçevesinde 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak. Evcil hayvanların kimliklendirilmesi sürerken hayvan sahipleri de tarım müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu.

Sayılı gün kaldı! Kedisini, köpeğini getiren mikroçip sırasına girdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde kedisinden köpeğine evcil hayvanlarına mikroçip taktırmaya gelen vatandaşlar, Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü’nde yoğunluk oluştururken, kucağında, elinde, arabasında evcil hayvanları ile gelen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

31 Aralık tarihine kadar verilen süreyi geçirmek istemeyen vatandaşlar ise evcil hayvanlarını yanına alarak Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü’ne koştu. Kimisi kucağında, kimisi elinde, kimisi ise arabasında evcil hayvanı ile çip sırası bekledi. Evcil hayvan sahipleri uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de tam kapasite ile hizmet verdi.

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4 yıldır kedilerinin kendileriyle birlikte olduğunu ifade eden vatandaşlardan Vahit Sönmez, “Kedi, normalde oğlumuzun ama bize kaldı. Artık biz bakıyoruz. Bu uygulama çok güzel oldu. Çip takılınca artık hayvanların sokağa atılma riski yok. Bir de bunlar bir nevi kimlik oldu. Ölene kadar bizimle beraber artık” dedi.

''10 SANİYE İÇERİSİNDE HEMEN ÇİP TAKILIYOR''

Son haftanın olması sebebiyle yoğunluk oluştuğunu ifade eden hayvansever Elçin Çizer, “Sabah erken saatte geldim buraya bayağı bir sıra bekledik. Son günlere kaldığı için insanlar çok fazla sıkıştırmışlar. Biraz yoğunluk vardı, bekledik. 10 dakikalık bir belge süreci var, ondan sonra zaten 10 saniye içerisinde hemen çip takılıyor. Uygulama sokak hayvanlarında, terk edilen hayvanları takip etmek amacıyla sağlık bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kedim ‘Pişti’yi sokaktan sahiplendim. Şu an benimle çok sağlıklı bir şekilde. Artık ömür boyu benimle olacak” diye konuştu.
Arabasına doldurduğu 9 köpeği ile çip taktırmaya gelen vatandaşlardan Sinan Doğan ise, “Çipleri takmaya getirdik. Yasa çıktığı için köpeklerimize çip taktırıyoruz. 9 köpeğimi arabam ile getirdim. Biraz zor oldu ama başardık” şeklinde konuştu.
Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rengin Zühre Akalın da, “Bugün öğle saatlerinde geldik. Yoğunluktan dolayı 3 gündür gelip gidiyorduk. Bu çok iyi bir uygulama oldu. Hükümetimize de böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ediyorum” dedi.

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''31 ARALIK CUMA SON GÜN''

Verilen süre zarfında yaşanan yoğunluk sebebiyle çiplerini taktıramayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına beyanname kolaylığı getirilirken, konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Kimliklendirme çalışmaları 31 Aralık Cuma günü mesai bitiminde son bulacak. Bu süre zarfında yaşanan yoğunluktan dolayı çip taktıramayan vatandaşlarımız, 31 Aralık’a kadar bizlere başvurarak beyannamelerini doldurabilirler. Beyannamelerini dolduran vatandaşlarımız sırası geldiği zaman davet edilerek çipi taktırabilecek. Ayrıca ileriki bir tarihte çip taktırmayı beyan eden vatandaşlarımız herhangi bir cezai işleme tabi olmayacak” ifadelerine yer verildi.

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BEYANNAME VERENLER CEZADAN KURTULACAK

Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek. 31 Aralık tarihine kadar beyanname verenler, mikroçip tedariğinde sıkıntı yaşanması durumunda, uygulamayı daha sonraki bir tarihte gerçekleştirebilecek.

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(İHA)

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