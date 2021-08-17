Scarlett Johansson, Wes Anderson’ın yeni filminin kadrosuna katıldı! Yıldızlar geçidine döndü

Büyük bir heyecanla beklenen The French Dispath filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren Wes Anderson, geçtiğimiz aylarda yeni filmi için kolları sıvadı. Çekim için hazırlıkları tam gaz eden eden filmin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.

İsmi sır gibi saklanan filmin oyuncu kadrosunda daha önce birçok projede Wes Anderson ile çalışan ve The French Dispath filminde boy gösteren Tida Swinton ile Bill Murray yer alıyor. Ünü oyunculara ise Tom Hanks, Adrien Brody, Margot Robbie, Jason Schwartzman ve Rupert Friend gibi önemli isimler eşlik ediyor.

KARAKTERİ BİLİNMİYOR

Anderson’un büyük ses getiren filmine son olarak Scarlett Johansson katıldı. Wes Anderson’la Isle of Dogs’ta çalışan Scarlett Johansson’ın bu filmde canlandırdığı karakterle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



