Scream 5’in senaryosunun sızdırılmaması için değişik bir yönteme başvuruldu

Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett'in yönetmen koltuğuna oturduğu yeni Scream filmiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Bloody Disgusting'in haberine göre, yönetmenler senaryolarının sızdırılmaması konusunda çok tedbirli davranıyor. Bu nedenle akıl karıştırması için birkaç farklı senaryo yazdılar.

Orijinalinde Wes Craven'ın imzası bulunan yeni Scream filminin çekimleri geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Slasher türündeki serinin hayranları Scream için heyecanlanmaya başladı. Scream 2 filminin geçtiğimiz yıllarda vizyona girmeden önce senaryosunun sızması yeni filmin çalışmalarında da değişikliğe neden oldu. Scream 2 filminin bilgilerinin sızdırılmasının sonrasında Wes Craven son dakikada senaryonun yeniden yazılmasına karar vermişti. Yeniden aynı şeylerin yaşanmaması için Scream 5'in birden fazla senaryosu bulunuyor.

Scream filminde, orijinal kadrodan Neve Campbell, Courteney Cox ve David Arquette yer alacak. Ayrıca yeni oyunculardan Jenna Ortega, Dylan Minnette, Jack Quaid, Mikey Madison, Mason Gooding, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown ve Sonia Ammar kadroda onlara eşlik edecek. Orijinal "Scream" filmi büyük bir gişe başarısıydı ve 1996'da Noel tatilinde gösterime girdikten sonra, kendine güvenen zeki mizahi yönü ve gerilim türünün eğlenceli karışımı nedeniyle dünya çapında 173 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Her filmde, Edvard Munch’ün ikonik resmi “The Scream”e dayanan ucuz bir plastik maske takan katiller, her zaman bir şekilde slasher film tarihi bilgisine sahipti ve şu ya da bu şekilde Campbell'ın canlandırdığı Sidney'in peşine düştü.

Scream 5'ın 14 Ocak 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.



