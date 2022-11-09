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Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy'e verdi! Zafere kadar Ukrayna'da kalacak

09.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı oyuncu Sean Penn, Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e kazandığı Oscar ödüllerinden birisini hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy'e verdi! Zafere kadar Ukrayna'da kalacak

ABD'li aktör Sean Penn, Kiev'de Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy görüşmeye dair bir video yayınladı. Görüntülerde, iki Oscarlı oyuncu, ödüllerinden birini Zelenskiy'e verdiği görülüyor.

ÇANTASINDAN OSCAR ÖDÜLÜNÜ ÇIKARDI

Çantasından Oscar heykelciğini çıkararak masaya koyan Penn, "Bu sadece bir sembol ancak burada seninle kaldığını bilirsem savaşmak için kendimi daha iyi ve daha güçlü hissedeceğim" dedi. Zelensky'nin de söylediğine göre Penn, Ukrayna'nın zaferine kadar Oscar ödülünü Ukrayna'da bıraktı.

Zelenskiy de bu jeste karşılık ülkesi Ukrayna adına Sean Penn'e III. Derece Liyakat Nişanı takdim etti. Penn daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dair belgesel çekimleri için Ukrayna'ya gitmişti.

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