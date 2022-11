Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy'e verdi! Zafere kadar Ukrayna'da kalacak

ABD'li aktör Sean Penn, Kiev'de Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy görüşmeye dair bir video yayınladı. Görüntülerde, iki Oscarlı oyuncu, ödüllerinden birini Zelenskiy'e verdiği görülüyor.

This video published by President Volodymyr Zelensky shows his meeting with U.S. actor Sean Penn in Kyiv.



According to Zelensky, Penn left his Oscar award in Ukraine, which will remain there "until Ukraine's victory" as a symbol of belief in such an outcome. pic.twitter.com/r2LAAoOaku