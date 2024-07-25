MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Baldız tehlikeli sularda yüzüyor' sözleri olay olmuştu! İpek Filiz Yazıcı'ya o kare soruldu! Ne diyeceğini bilemedi

'Baldız tehlikeli sularda yüzüyor' sözleri olay olmuştu! İpek Filiz Yazıcı'ya o kare soruldu! Ne diyeceğini bilemedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 07:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki sene önce Roma'da ani bir kararla evlenen Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı çifti sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Yazıcı son olarak kocası ve kardeşinin bir karesini paylaşarak 'Baldız tehlikeli sularda yüzüyor' ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti. Ünlü isme o kare yeniden sorulunca ne diyeceğini bilemedi...

MYNET- Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıldır birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir, 2022'de Roma’da nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çiftten İpek Filiz Yazıcı son paylaşımıyla olay olmuştu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi ve eşinin bir fotoğrafını paylaşarak "baldız tehlikeli sularda yüzüyor, eniştesi çok sever böyle şeyleri (!)" notu düşerek ironi yaptığı bir kareyi takipçileri ile paylaştı.

ipek filiz paylaşım

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Bu paylaşım üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi. Ünlü oyuncu ise açıklama yapmak durumunda kaldı ve 'espri anlamayanlara özel bilgilendirme' diyerek kız kardeşinin fotoğrafta Ufuk Beydemir'in sırtındaki sivilce/siyah noktaları sıkmaya çalıştığını ve eşinin bundan hiç hoşlanmadığını dile getirdi.

ipek fliliz 2

'TATSIZ VE ÇOK AYIP'

İpek Filiz Yazıcı'ya o kare yeniden soruldu. Ünlü isim 'tatsız ve çok ayıp bir durumdu bence. konuşulması gerektiğini düşünmüyorum' diyerek yanıt verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Bodrum ve Yunan Adaları kıyaslaması ona da soruldu! Pahalılığa öneri sundu Bodrum ve Yunan Adaları kıyaslaması ona da soruldu! Pahalılığa öneri sundu
Anahtar Kelimeler:
İpek Filiz Yazıcı Ufuk Beydemir
En Çok Okunan Haberler
TBMM'de yeni gerilim! Sırrı Sakık'ın "Sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza o... ç... dedi" sözleri ortalığı karıştırdı

TBMM'de yeni gerilim! Sırrı Sakık'ın "Sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza o... ç... dedi" sözleri ortalığı karıştırdı

11 yaşındaki çocuk kullanıyordu! Oyun oynayan çocukların arasında daldı: 2 ölü, 2 yaralı

11 yaşındaki çocuk kullanıyordu! Oyun oynayan çocukların arasında daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Netanyahu, ABD'de ayakta alkışlandı! Türkiye'den ilk tepki geldi

Netanyahu, ABD'de ayakta alkışlandı! Türkiye'den ilk tepki geldi

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Bodrum'da korkunç olay! 3 çocuk annesi kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldü

Bodrum'da korkunç olay! 3 çocuk annesi kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldü

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.