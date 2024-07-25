'Baldız tehlikeli sularda yüzüyor' sözleri olay olmuştu! İpek Filiz Yazıcı'ya o kare soruldu! Ne diyeceğini bilemedi

MYNET- Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıldır birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir, 2022'de Roma’da nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çiftten İpek Filiz Yazıcı son paylaşımıyla olay olmuştu.

İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi ve eşinin bir fotoğrafını paylaşarak "baldız tehlikeli sularda yüzüyor, eniştesi çok sever böyle şeyleri (!)" notu düşerek ironi yaptığı bir kareyi takipçileri ile paylaştı.

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Bu paylaşım üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi. Ünlü oyuncu ise açıklama yapmak durumunda kaldı ve 'espri anlamayanlara özel bilgilendirme' diyerek kız kardeşinin fotoğrafta Ufuk Beydemir'in sırtındaki sivilce/siyah noktaları sıkmaya çalıştığını ve eşinin bundan hiç hoşlanmadığını dile getirdi.

'TATSIZ VE ÇOK AYIP'

İpek Filiz Yazıcı'ya o kare yeniden soruldu. Ünlü isim 'tatsız ve çok ayıp bir durumdu bence. konuşulması gerektiğini düşünmüyorum' diyerek yanıt verdi.