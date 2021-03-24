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Şebnem Bozoklu: Birlikte çok yıllar bitirelim

24.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Kanat Atkaya ile evinde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Şebnem Bozoklu, eşi ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutladı. Bozoklu, "Çok yıllar bitirelim, yenilerine girelim birlikte... Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Şebnem Bozoklu: Birlikte çok yıllar bitirelim

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 2019'da Kanat Atkaya ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

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Mutlu bir ilişki sürdüren çiftten Bozoklu, eşi ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutladı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından Atkaya'ya duyduğu aşkı haykıran Şebnem Bozoklu, bu kez birlikte çekilen karelerini yayınladı.
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Ünlü oyuncu, gönderisine, "Bugün evlilik yıl dönümümüz sevgilim. Evliliğimiz ikinci, birlikteliğimiz dördüncü yılını bitiriyor. Çok yıllar bitirelim, yenilerine girelim birlikte... Seni seviyorum" notunu düştü.

41 yaşındaki Bozoklu'nun paylaşımı 27 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.


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Şebnem Bozoklu
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