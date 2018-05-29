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Şebnem Bozoklu'dan duygusal Arda Öziri mesajı '10'duk 9 kaldık'

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Arda Öziri'nin hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Şebnem Bozoklu da sınıf arkadaşına duygusal bir mesajla veda etti.

Şebnem Bozoklu'dan duygusal Arda Öziri mesajı '10'duk 9 kaldık'

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Göktuğ' karakterine hayat veren oyuncu Arda Öziri, geçen pazar günü arkadaşı Cengiz Çolak'ın evinde Şampiyonlar Ligi final maçını izledikten sonra evine dönmek üzere 03.00'te motosikletiyle yola çıktı. Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü sapağında 03.30'da kaza yapan Arda Öziri kurtarılamadı.

10'DUK 9 KALDIK
Arda Öziri'nin ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Arda Öziri ile sınıf arkadaşı olan oyuncu Şebnem Bozoklu, yıllar öncesine ait fotoğrafı "Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümü 1996 girişliler. Benim canım sınıfım.... 10'duk 9 kaldık Arda’nın gidişiyle... Nasıl küçüğüz, nasıl mutluyuz, nasıl haberimiz yok hayatın sürprizlerinden... Sevgiyle güle güle Arda Öziri... Sen hep bizim Romeo'muz kalacaksın" notuyla Instagram'da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şebnem Bozoklu Arda Öziri

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