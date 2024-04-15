Şebnem Bursalı'ya destek veren isim dikkat çekti! Tehditle gündeme gelmişti, fotoğraf paylaştı... AK Parti'deki 'ıstakoz' krizi derinleşiyor

Bayram tatilinde Monaco'ya gittiğini açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, burada yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşınca tepki doğdu. AK Parti içinde tartışma yaratan gelişme sonrası, daha önce CHP lideri Özgür Özel için kullandığı sözlerle çok konuşulan Eda Soyak Serbest'ten Bursalı hakkında paylaşım geldi.

AK PARTİ'DE 'ISTAKOZ' KRİZİ

Şebnem Bursalı Instagram hesabından Monaco Yat Kulübü'nde çektiği ıstakoz yemeğinin fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'dan eleştiri gelirken AK Partili isimler de birer birer tepki gösterdi. Mücahit Birinci, Bursalı için çok sert sözler kullanarak "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin!" dedi ve kendisini istifaya çağırdı.

ÖZÜR DİLEDİ: HİÇ ADETİM DEĞİLDİ

Istakoz paylaşımının ardndan istifa çağrılarıyla birlikte tepkiler yükselirken Şebnem Bursalı, tüm kamuoyundan özür diledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bursalı şunları kaydetti:

"Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur."

DESTEK PAYLAŞIMLARINDA O İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Bu sırada sosyal medyada Bursalı'ya destek çıkan paylaşımlar yapıldı. Destek veren isimler arasında EDAR Araştırma Başkanı Eda Soyak Serbest'in de olması dikkatlerden kaçmadı.

Bursalı ile fotoğrafını paylaşıp "Kimseye yedirmeyiz" notunu düşen Eda Soyak Serbest kamuoyunun gündemine daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tehdit etmesiyle gündeme gelmişti.

CHP GENEL BAŞKANINI BÖYLE TEHDİT ETMİŞTİ

Eda Soyak Serbest, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel hakkında aylar önce yaptığı bir değerlendirmede tehditvari sözleriyle tartışmaları beraberinde getirmişti. O konuşmasında Soyak Serbest "Özgür Özel şehitlerimizin cenaze evlerinden kovuluyor, bir siyasetçi için utanç verici durum. Aylar öncesinde söylemiştim, Türk milletinin kırmızı çizgisiyle, ayarlarıyla oynamayın, insan içine çıkamaz hale gelirsiniz!" ifadelerini kullanıyordu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





