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  4. Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçiyordu! AK Parti'li o isim istifa etti

Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçiyordu! AK Parti'li o isim istifa etti

04.12.2023 12:31 | Son Güncelleme:
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Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan’ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti. Köşkdere, istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. İşte detaylar...

Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçiyordu! AK Parti'li o isim istifa etti

Ünlü futbolcularının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler sürüyor.

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İSTİFA ETTİ

Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti.

Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi.

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'SAĞLIK SEBEPLERİMDEN DOLAYI'

Köşkdere, dilekçesinde, "31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

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Nuri Köşdere, ayrıca parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ ak parti Seçil Erzan
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