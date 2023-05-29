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Seçim kutlamasında havai fişek kazası! Panik dolu anlar kamerada: Onlarca kişi sağa sola kaçıştı

29.05.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünkü cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sonuçlanmasını kutlamak isteyen vatandaşlar meydanlara akın etti. İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan bir havai fişek kazası paniğe yol açtı. Onlarca kişinin sağa sola kaçıştığı anlar kameralara yansıdı.

Seçim kutlamasında havai fişek kazası! Panik dolu anlar kamerada: Onlarca kişi sağa sola kaçıştı

Dün akşam seçim heyecanı tüm Türkiye'de sürerken Fatih'te yaşanan kaza anının görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken panik anları anbean görüntülendi.

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BATARYAYI YERE DÜŞÜRDÜ

Fatih'te seçim kutlaması yapanlar arasındaki bir grup genç havai fişek atmak istedi. Gruptaki bir kişi havaya kaldırdığı bataryayı yere düşürünce havai fişekler kalabalığın arasında peşi sıra patlamaya başladı.

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HERKES SAĞA SOLA KAÇIŞTI

Panik dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca kişi sağa sola kaçıştı. Şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

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(DHA)

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