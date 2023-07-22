Seçim sonrası 'Bana gitme vakti göründü' demişti! Ahsen Eroğlu ülkeyi terk ediyor mu?

İstanbullu Gelin, Menajerimi Ara, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde yer alan 28 yaşındaki Ahsen Eroğlu seçim sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Seçim sonuçları belli olduktan sonra paylaşım yapan genç oyuncu paylaşımında "Bana gitme vakti göründü" demişti.

Snob Magazin'in haberine göre "O konu hakkında çok konuşmak istemiyorum" diyen Eroğlu "Yanlış anlaşıldım. Ülkeyi hiçbir zaman terk etmek istemedim. Her zaman söylediğimin arkasında duran ve çalışkan bir insan olmaya çalıştım.

Amerika'yla ilgili bir sürecim var. Orada eğitimle ilgili yapmak istediğim ve görmek istediğim yerler var. Burada ailem ve arkadaşlarım var. Hiçbir yere gitmiyorum. Kalbim temiz. İnsanlara karşı nefret duymuyorum" açıklamasını yaptı.

En son Merve Kült ile izleyici karşısına çıkan Ahsen Eroğlu kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başladı.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı.

