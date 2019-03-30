Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta açılacak, kaçta kapanacak? (2019 Yerel seçimleri)

2019 yerel seçimleri için vakit geldi. Türkiye'de, yaklaşık 57 milyon seçmen yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidecek. 31 Mart sabahı Türkiye’nin 81 ilinde, 919 ilçesinde, 32 bin mahalle ve 18 bin köyde kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi başlayacak? Peki sandıklar saat kaçta açılacak? 31 Mart günü oy veren vermeyen herkesin aklında seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu olacak. Tabii bu sorunun cevabı sandıkların kapanma saatinden önce olamaz. Peki sandıklar saat kaçta kapanacak ve Türkiye geneli il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçlarına dair ilk bilgiler ne zaman açıklanabilecek? SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK’nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 - 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK’nın vereceği onayla 21.00’den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Yani sat 19.00 civarında ilk sonuçlara dair verilerin yayımlanması ihtimali bulunuyor.

Yayın yasağı kalktığında tüm illere dair seçim sonuçlarına Mynet’in aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz seçim haritasından erişebilirsiniz. SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ! SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAÇTA KAPANACAK? Türkiye’nin doğu illerinde Batı’ya göre 1 saat önce başlayacak. YSK’nın verdiği listeye göre sandıkların açılış ve kapanış saatleri şu şekilde: 07.00 - 16.00 = Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis 08.00 - 17.00 = Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde OYLARIN SAYILMASI YSK’dan gelen açıklamaya sandıkların kapanma saatinden önce oyların sayılmasına başlanmayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. Oy pusulalarının sayımında da belli bir sıra takip edilecek. Buna göre büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

OY KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekiyor. 1- ÜZERİNİZDE T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

2- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRMEYİN Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek. 3- OY PUSULALARINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KOYMAYIN Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. 4- PUSULALARI TEK ZARFA KOYUN Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.