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Seçim sonuçları sonrası Selahattin Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum"

31.05.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Seçim sonuçlarıyla ilgili eleştirileri dikkate aldığını belirten Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını açıkladı.

Seçim sonuçları sonrası Selahattin Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum"

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından muhalefet cephesinden ilk dikkat çeken hamle Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

DEMİRTAŞ: "AKTİF POLİTİKAYI BIRAKIYORUM"

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

Demirtaş'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."

GFDGHFJH

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