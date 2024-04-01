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Seçim sonuçları sonrası ünlüler paylaştı! "Bizden sonraki nesillerin..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.04.2024 09:26
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim ise oy kullanmak için bulunduğu ikametgaha göre atandıkları okulda oy kullandılar. Bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. Ünlü isimler de seçim sonrası sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Seçim sonuçları sonrası ünlüler paylaştı! "Bizden sonraki nesillerin..."

Tüm Türkiye 31 Mart 2024'te yerel seçim için sandık başına gitti. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2024 seçimini önde tamamladı. Oy kullanan ünlü isimlerden seçim sonrası paylaşımlar geldi. İşte paylaşımlardan bazıları...

ŞEVVAL SAM

"Ekrem Başkan! İstanbul’a yakışıyorsun… Türkiye’ye yakışıyorsun! Gurur duyuyoruz seninle ve kutluyoruz. Bize yaşattığın mutluluk, verdiğin umut için müteşekkiriz."

FAZIL SAY

"Yani... 1970 doğumluyum. 80’lerden beri seçimleri izlerim, hep yeniliriz. Yıllardır da oy kullanıyorum. Galiba “ilk kez” “kazandık” diyorum. Bravo tüm emeği geçenlere.
Bu sonuç; müthiş arkadaş! Her yerde... Vay be! Bravo Özel, İmamoğlu özellikle bravo!"

fazıl

ŞEVKET ÇORUH

"Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin."

AYŞE ALDİNÇ

Anıtkabir ve oy zarfı bulunan bir fotoğraf paylaşıp özetle notunu düştü.

ayşeeee

CEM DAVRAN

"Bizden sonraki nesillerin, 2024 yerel seçimleri diye özellikle ve özellikli örnek olarak bahsedeceği bir gün yaşadık. Vakanüvisler mutlaka takvime işaret koyacaktır."

PINAR ALTUĞ

"Kırmızı sana çok yakıştı ülkem" notuyla haritayı paylaştı.

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Yerel Seçim 2024


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