HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Seçim tarihi belli oldu, gözler şimdi 6'lı masanın adayında! Tarih netleşiyor: Şubat ortası...

Seçim tarihi belli oldu, gözler şimdi 6'lı masanın adayında! Tarih netleşiyor: Şubat ortası...

19.01.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihinin 14 Mayıs'a çekilmesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret ederek "Menderes, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletin’ dedi, milletimiz 73 yıl sonra 6’lı masaya aynı gün ‘Yeter’ diyecek” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası gözler "tarih belirlensin adayı hemen açıklarız" diyen 6'lı masaya çevrildi. İddialara göre adayın açıklanacağı tarih belli oldu.

Seçim tarihi belli oldu, gözler şimdi 6'lı masanın adayında! Tarih netleşiyor: Şubat ortası...

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün seçimi “Mayısta bitirelim” açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Partisinin grup toplantısında seçim için 14 Mayıs’ı işaret eden Erdoğan, “Menderes, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletin’ dedi, milletimiz 73 yıl sonra 6’lı masaya aynı gün ‘Yeter’ diyecek” ifadelerini kullandı. Bu sözler Altılı Masa kurmaylarını da hareketlendirdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, konuyla ilgili bilgi veren CHP’li isim, iç değerlendirmelerde “İktidarın 14 Mayıs’ta seçim yapmak isteyeceği tahminini yaptıklarını” bu tahminde de yanılmadıklarını söyledi.

JGHJGK

"ŞUBAT ORTASINDA AAY AÇIKLANIR"

Açıklamaların beklentilerini doğruladığını anlatan kurmaylar şunları kaydetti:

“30 Ocak’ta ortak hükümet programının tanıtımı yapılacak. Bundan sonra aday konusu gündeme gelir. ‘Ortak program’ ve ‘yol haritasının birlikte veya ayrı ayrı tanıtılması konusu tartışılıyor. İki konunun birbirinin gölgesinde kalması istenmiyor. Belki ortak aday Yol Haritası ile birlikte açıklanır. Ama adayın açıklanması kesin şubatta olur, marta kalması mümkün değil. Şubat ayı ortası gibi en uygun…”

Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi? "Erdoğan'ın gitmesi için..." Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi? "Erdoğan'ın gitmesi için..."

"ORTAK ADAYIN TANINMA SORUNU YOK"

Kurmaylar, “Altılı Masa’nın ortak adayının açıklanmasının geç kalması eleştirilerine ne diyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Burada temel konu şu: Ortak adayın tanınma sorunu var mı, yok mu? Ortak adayın tanınma sorununun olmadığını biliyoruz. Tanınma sorunu olan bir aday düşünülseydi, isim 6 ay önceden açıklanırdı. Ancak böyle bir sorun yok, önümüzdeki ay açıklanması zaman açısından bir şey kaybettirmez.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi? "Erdoğan'ın gitmesi için..."Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi? "Erdoğan'ın gitmesi için..."
Ölüp dirildi! Kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdiÖlüp dirildi! Kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdi
Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"
Anahtar Kelimeler:
6'lı masa aday seçim tarihi

En Çok Okunan Haberler

"Bekle Erdoğan, bekle" demişti! Davutoğlu'ndan videolu yanıt

"Bekle Erdoğan, bekle" demişti! Davutoğlu'ndan videolu yanıt

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Frikik vermek için şekilden şekle girdi!

Frikik vermek için şekilden şekle girdi!

İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı! 'Pantolon nerede?'

İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı! 'Pantolon nerede?'

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.