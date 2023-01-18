Muharrem İnce'den seçim ve cumhurbaşkanlığı açıklaması: Erdoğan'ın gitmesi için Kılıçdaroğlu'na da oy veririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etti. Altılı masanın adayını ne zaman açıklayacağı merak konusu olurken, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de Ankara Masası Gündem Özel'de Gürkan Zengin'in sorularını yanıtladı. Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP, Adalet Partisi ile ittifak için çalışmalarını sürdüren İnce, Memleket Partisi'nin adayının ise kendisinin olacağını söyledi.

İnce, "Muhalefet çatı adayı çıkartırsa ve o aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa kazanabilir mi?" sorusuna, "Bilmiyorum başarılar dilerim kendisine

Memleket Partisi olarak üyelerimizin önüne sandığı koyacağız. Ben de aday adaylarından biriyim, büyük ihtimalle ben aday olacağım." dedi.

"KEMAL BEY'E DE OY VERİRİZ..."

Gazeteci Zengin'in "Peki 2. tura Erdoğan kalırsa ne yapacaksınız?" sorusuna da yanıt veren İnce şu ifadeleri kullandı.

"Erdoğan'ın gitmesi için elimizden geleni yaparız. Kemal Bey'e de oy veririz bir başka kişi olsa da oy veririz. Erdoğan'ın karşısına kim çıksa kazanır diye bir tanım olmaz. Altılı masadan bize bir davet gelmedi. Bizim de böyle bir talebimiz yok. Bu seçimin sürpriz partisi ise biz olacağız"

"2 KERE ADAY OLABİLİRDİ"

"Kemal Kılıçdaroğlu 2014 ve 2018'de kendisi aday olabilirdi. 2 kere eline bu şans geçti neden aday olmadı. O dönem sokak beni istiyordu, beni aday yaptı. Erdoğan'ı ilk sallayan bendim, kazanamadım ama salladım"

"BU ÇOK KISA SÜREDE OLUR"

"Erdoğan gitmeli. 2018'de Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 TL olur demiştim. Ben bunu göstergelere, yönetim şekline baktım böyle olacağını söyledim. Şimdi söylüyorum Erdoğan bir daha kazanırsa dolar 35 lira olur, 50 lira olur. Bu çok kısa sürede olur. Büyük marketlere baskı yaparak fiyatları tutuyorlar"



