Seçim yorumuyla uzun süre konuşulmuştu! Seda Akgül eski partneri Hakan Ural'a böyle yüklendi! 'Hükümet sözcüsü gibi...'

Televizyon programı sunucusu Hakan Ural şimdilerde Nur Tuğba Namlı ile yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programıyla adından söz ettiriyor. Her açıklaması gündem olan Ural son olarak seçim yorumuyla uzun süre gündemde kalmıştı.

31 Mart Yerel Seçim sonucu tahmini tutmayan Ural'ın "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Tarihi farkla alacak" sözleri çok konuşulmuştu. Hakan Ural seçim sonrasında da Murat Kurum'a desteğini canlı yayında dile getirmiş ve Ekrem İmamoğlu'na yüklenmişti.

ESKİ PARTNERİNE BÖYLE YÜKLENDİ

Seda Akgül, eski partneri Hakan Ural'ın canlı yayındaki yorumlarını sert bir dille eleştirdi. Akgül ''Benim ilgi mi çeken konu ne biliyor musunuz? Ekranlarda ana yayın kanalında bu kadar hükümet sözcülüğü yapılır mı? Bu kadar hükümeti iyi savunan birinin hükümet sözcüsü olması lazım. Beni ilgilendiren kısım bunu ekranda sürekli sanki bir sözcü gibi halkın bilinç altına işlemesi. Bu haksızlık.

Hakan Ural gazeteci değil. Emlakçılık, filmlerde rol... Kendi özel serbest meslekten çıkıp spor yorumculuğu yaparken benimle programa çıktı. Hakan'ın yayınlarında hükümeti bu kadar övmesine bayılan o kadar insan var ki...

'BİR ANDA KENDİNİ YORUMCU İLAN EDİP...'

Bir anda ekrana çıkıp bir anda kendini yorumcu ilan edip. 'Ben ilkokul mezunuyum, kendimi geliştirdim' demek haksız rekabet. ''

Hakan Ural'ın yorumlarının yanlış olduğunu dile getiren Akgül 'Hükümet sözcüsü gibi her programda desteklediğin kişinin vaazını veremezsin' diyerek sert çıktı.





