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Seçkin Özdemir 'Aslan Başkomiser' rolüyle geliyor

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Can Kırıkları dizisinin başrol oyuncusu Seçkin Özdemir, hayranlarının karşısına bu defa başkomiser Aslan rolü ile çıkacak.

Seçkin Özdemir 'Aslan Başkomiser' rolüyle geliyor

Gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosu ile yayınlanmadan çok konuşulan Can Kırıkları'nın başrol oyuncusu Seçkin Özdemir, seyirci karşısına başkomiser rolünde çıkacak. Rolü için operasyon ve silah eğitimi aldığını söyleyen Özdemir, "Operasyon ve silah eğitiminin yanı sıra Aslan'ın hayata bakışını çözümleyip, bende o hayatı yaşadım. Böylece fiziksel ve mental olarak rolüme adapte oldum. Çalışma sürecimde oyuncu koçum Çetin Sarıkartal bana çok destek oldu dedi. Bu hikayeyi kabul etme sebebini de anlatan Özdemir, "Aslanın karakteristik yapısı ve hikayenin etkileyiciliği benim bu işte olma isteğimi sağlayan en önemli faktörler oldu" diye konuştu.

Seçkin Özdemir 2

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Serkan Birinci'nin oturduğu Can Kırıkları, iki kadın polisin dram hikayesini ele alıyor. Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.


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