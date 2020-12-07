Seda Akgül ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi

Yaptığı kavgalarla ve paylaşımlarla gündeme gelen sunucu Seda Akgül son olarak Beyaz TV'de sunuculuk yapmış ve koronavirüste yayınlara ara verilmediği sebebiyle de programı bırakmıştı.

Bir süredir ekrandan uzak olan Seda Akgül kararını verdi ve Uçankuş TV ile anlaştı. UçanKuş TV’ye transfer olan Seda Akgül’le birlikte Sinem Yıldız ve Survivor Evrim Keklik de sunucular arasında yer alıyor.

Akgül haberi "Yine eski günlerdeki gibi uzun uzun sohbet edeceğiz" diyerek duyurdu.



