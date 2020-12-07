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Seda Akgül ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi

07.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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Seda Akgül ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi

Yaptığı açıklamalarla ve yorumlarla sık sık gündeme gelen sunucu Seda Akgül ekrana Uçankuş TV ile geri dönüyor. Hayatın İçinden'in yeni sunucu Seda Akgül oldu.

Yaptığı kavgalarla ve paylaşımlarla gündeme gelen sunucu Seda Akgül son olarak Beyaz TV'de sunuculuk yapmış ve koronavirüste yayınlara ara verilmediği sebebiyle de programı bırakmıştı.

Bir süredir ekrandan uzak olan Seda Akgül kararını verdi ve Uçankuş TV ile anlaştı. UçanKuş TV’ye transfer olan Seda Akgül’le birlikte Sinem Yıldız ve Survivor Evrim Keklik de sunucular arasında yer alıyor.

Akgül haberi "Yine eski günlerdeki gibi uzun uzun sohbet edeceğiz" diyerek duyurdu.


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