Seda Akgül hastane faturasıyla çılgına döndü

Derya Tuna, Eylül Öztürk ve Hande Ataizi ile Kanal D ekranlarında program yapacak olan ünlü sunucu Seda Akgül'ün 3 kaburgası kırıldı. Hastaneye acilden giriş yaparak tedavi olmak isteyen sunucu, 2,500 TL ödeme çıkartıldığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.

"ACİLDEN GİRİŞ YAPTIM, AYIPTIR BE"

Gittiği özel hastanenin yıllarca sunuculuğunu yaptığını söyleyen Seda Akgül, Instagram hesabının hikaye bölümünden şu sözlerle sitem etti: "Muhtemelen kaburgalarım kırık, acil girişi vereceğim para 2,500 TL. Yıllardır buranın sunuculuğunu yaptım, ayıptır be. Neredeydi acil kapısından girerek bedava olması."

"4 KADIN ZAMANI" İLE EKRANLARA GELECEK

Kanal D, iddialı kadrosuyla dikkat çeken yeni bir sohbet programını seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Derya Tuna, Eylül Öztürk, Seda Akgül ve Hande Ataizi'nın yer aldığı "4 Kadın Zamanı" için geri sayım başladı.

4 ünlü isim, yayında hayata dair her şeyi konuşacak, enine boyuna tartışacak. 13 Ağustos'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek program, hafta içi her sabah 09.30'dan itibaren canlı yayınlanacak.

