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  4. Seda Akgül yardım yapacağını söyleyen Demet Akalın'a ateş püskürdü

Seda Akgül yardım yapacağını söyleyen Demet Akalın'a ateş püskürdü

03.08.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Seda Akgül yanan ormanlarla ilgili yardım kampanyalarına destek veren Demet Akalın'ı topa tuttu. Akgül'ün iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Bodrum yangını için 20-25 bin TL'lik yardım ve ihtiyaç malzemeleri bağışlayacağını açıklayan Demet Akalın'a, ünlü sunucu Seda Akgül resmen ateş püskürdü.

Ünlü sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Demet Akalın'ın hem videosunda kullandığı pırıltılı filtreye hem de yardım çağrısına sert çıktı. Akgül, Akalın'a yüklendiği eleştiri dolu videosunda "Ey Demet Akalın, gözyaşlarına pırıltı koymak nedir abicim, vatan millet için ağlıyorken... Ben sabah Star'da program yaparken engelli vatandaşlarımız destek isterdi. Demet Akalın hemen atılırdı, sonra ne oldu? Bir tanesi gelmedi!" diye konuştu.

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Akgül hızını alamadı ve "Ağladı ağladı, sayın hükümetimiz, yine hükümetimizin bir kanalı olan Kanal D'de ona bir iş verdi. E başaramadılar reyting dibi ama ne oldu işte Seda Sayan o işi alınca, nasıl birden bozuldu. Bu kadar polemiklere gerek yok!" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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