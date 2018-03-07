Seda Akman Adı Zehra dizisine katıldı

FOX’un kısa sürede beğeni toplayan, yapımcılığını NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Akvardar’ın oturduğu, senaryosu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınan “Adı: Zehra” dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor.

10 Mart Cumartesi günü yayınlanacak dizinin 3. bölümünde Seda Akman, “Leyla” karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan, İnanç Konukçu, Emre Kıvılcım ve Seda Güven gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

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