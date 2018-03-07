MAGAZİN

Seda Akman Adı Zehra dizisine katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2018 23:02 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan Adı Zehra dizisinin oyuncu kadrosuna Leyla karakteriye Seda Akman da katıldı.

Seda Akman Adı Zehra dizisine katıldı

FOX’un kısa sürede beğeni toplayan, yapımcılığını NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Akvardar’ın oturduğu, senaryosu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınan “Adı: Zehra” dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor.

10 Mart Cumartesi günü yayınlanacak dizinin 3. bölümünde Seda Akman, “Leyla” karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan, İnanç Konukçu, Emre Kıvılcım ve Seda Güven gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda akman Adı Zehra

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanında Emir'den Süreyya'ya şok sözler! (istanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanında Emir'den Süreyya'ya şok sözler! (istanbullu Gelin son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı: Sultan'ın fermanı Ertuğrul'u şok etti! (Diriliş Ertuğrul 109. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı: Sultan'ın fermanı Ertuğrul'u şok etti! (Diriliş Ertuğrul 109. son bölüm izle)

No 309 dizisi dokuz ülkede daha yayınlanacak!

No 309 dizisi dokuz ülkede daha yayınlanacak!

Masum Değiliz dizisine yeni oyuncu

Masum Değiliz dizisine yeni oyuncu

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm izle: Ertuğrul ve obanın tek umudu Sungur Tekin!

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm izle: Ertuğrul ve obanın tek umudu Sungur Tekin!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Netflix'in ilk Türk orjinal dizisi için geri sayım başladı!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Netflix'in ilk Türk orjinal dizisi için geri sayım başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.