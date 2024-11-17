Seda Aktuğlu kocasını aradığı için Survivor'ı bırakmıştı! Sahra Işık Survivor 2025'e katılacak mı?

Survivor All Star 2024'i aniden bırakan Sahra Işık özel hayatıyla gündeme gelmişti. Sahra'nın apar topar adadan İstanbul'a dönmesinin sebebinin Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edilmişti.

Sahra Işık "En büyük darbe evimi açtığım maddi manevi destek olduğum, İdris'i çok iyi tanıyan bu insan beni öyle güzel sırtımdan bıçakladı ki..." demişti. Seda Altuğlu'ya sert ifadeler kullanan Sahra Işık uzun zaman sonra kameralara yakalandı.

Eşinin doğum günü kutlamasından sonra poz veren Survivor Sahra sorulara uzun uzun yanıt vermemeyi tercih etti.

Eşiyle poz veren Sahra Işık adeta düşman çatlatırken İdris Aybirdi de "Üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok" dedi.

Sahra Işık'ın Survivor 2025'e katılıp katılmayacağı da merak edildi. Sahra Işık sorulara kısa kısa yanıtlar verdi ancak bu soruya herhangi bir yanıtta bulunmadı.