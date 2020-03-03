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Seda Bakan: Bu olaylardan sonra sütüm kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla televizyonda izlediği mülteci videolarının kendisini nasıl etkilediğini satırlara döktü.

Seda Bakan: Bu olaylardan sonra sütüm kesildi

Geçtiğimiz yaz kızını kucağına alan sevilen oyuncu Seda Bakan, sosyal medya eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında.

Ancak bu sefer yaptığı paylaşımda Avrupa'ya göç etmeye çalışan mülteci videolarının kendisini nasıl etkilediğini duygusal satırlarla anlatan Bakan, bu olaylardan sonra sütünün kesildiğini yazdı.

"BİTSİN BU KABUS"

Türkiye’nin aldığı karar sonrasında sınır kapılarına hücum eden mültecilerin yaşadığı kötü olaylara tanıklık eden Bakan, Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

"Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana; “Korkma, duanı et yat kızım. Ruhlardan değil insanlardan kork” derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini… Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlarda vardı hem de ne kötüler… Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler… Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darma dağan etti.. Bebeğime 7/24 süt veren bi anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz… Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bi anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırıl sıklam, aç sususuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kabus…"

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana;” korkma, duanı et yat kızım. Ruhlardan değil insanlardan kork” derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini... Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlarda vardı hem de ne kötüler... Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler... Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darma dağan etti.. Bebeğime 7/24 süt veren bi anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz... Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bi anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırıl sıklam, aç sususuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kabus...

Seda Bakan Erel (@sedabakan)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
seda bakan, mülteci, Göçmen, instagram,

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