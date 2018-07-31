MAGAZİN

Seda Bakan da flamingo modasına uydu

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 20:23 | Son Güncelleme

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medyada yayınlan flamingo şeklindeki deniz yatağıyla poz verme modasına uydu.

Seda Bakan da flamingo modasına uydu

Seda Bakan'ı önceki gün eşi Ali Erel havuzda böyle fotoğrafladı.

seda bakan

32 yaşındaki oyuncu, formda görüntüsüyle dikkati çekerken, instagram paylaşımı 30 binin üzerinde beğeni aldı.

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seda bakan instagram flamingo

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