Seda Bakan da flamingo modasına uydu

Seda Bakan'\u0131 \u00f6nceki g\u00fcn e\u015fi Ali Erel havuzda b\u00f6yle foto\u011fraflad\u0131.\n\n32 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, formda g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle dikkati \u00e7ekerken, instagram payla\u015f\u0131m\u0131 30 binin \u00fczerinde be\u011feni ald\u0131.PARTNERArjantin'i kar\u0131\u015ft\u0131ran yasak a\u015fk iddias\u0131\u00dcnl\u00fc rap\u00e7i Project Youngin canl\u0131 yay\u0131nda silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131 Oyuncu Burak Sevin\u00e7 deniz alt\u0131nda kamp kurdu
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