MAGAZİN

Seda Bakan kendini trolledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 02:15 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Seda Bakan sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü!

Seda Bakan kendini trolledi!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Seda Bakan, eşi Ali Erel'le birlikte gittiği Amerika seyahatinden sonra Türkiye'de tatilini yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Seda Bakan, son yaptığı bir paylaşımla görenleri güldürdü.

Güzel oyuncu kendi fotoğrafının yanına iliştirdiği kedi ve patates kızartmalarının olduğu bir fotoğrafı yayınladı. Saçının şeklini fotoğraftaki kediye benzeten güzel oyuncu paylaşımına, 'Kendimi trollemeden olmaz' notunu düştü.

seda-bakan

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