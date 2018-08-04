Seda Bakan kendini trolledi!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Seda Bakan, eşi Ali Erel'le birlikte gittiği Amerika seyahatinden sonra Türkiye'de tatilini yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Seda Bakan, son yaptığı bir paylaşımla görenleri güldürdü.

Güzel oyuncu kendi fotoğrafının yanına iliştirdiği kedi ve patates kızartmalarının olduğu bir fotoğrafı yayınladı. Saçının şeklini fotoğraftaki kediye benzeten güzel oyuncu paylaşımına, 'Kendimi trollemeden olmaz' notunu düştü.





