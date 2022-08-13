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Seda Erdim'i kızdıran yorum! 'Eleştirmek için eleştirmeyin'

13.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ümit Erdim 2017 yılında nikah masasına oturan ve şimdilerde ikinci kızını kucağına almak için gün sayan Seda Erdim'in kız kardeşi evlendi. Kardeşinin düğünü için mavi bir elbise tercih eden Erdim, stilini parıltılı terlikleriyle tamamladı. Karnı burnunda objektiflere poz veren ünlü isim, bir takipçisinin terlikleriyle ilgili yorumuna tepkisiz kalamadı.

Seda Erdim'i kızdıran yorum! 'Eleştirmek için eleştirmeyin'

İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, Seda Erdim'in kız kardeşinin düğününe katıldı.

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Törende Cihan Nacar imzalı mavi bir elbise giyen Erdim, verdiği pozları "Gelinin kız kardeşi diyeceksiniz" notuyla takipçileriyle paylaştı. Stilini parıltılı bantlı terliklerle tamamlayan ünlü ismin pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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'TERLİK Mİ O? İKİ NUMARA BÜYÜK'

Erdim, bir takipçisinin "Terlik mi o? İki numara büyük" yorumuna kayıtsız kalmadı. İki çocuk annesi ünlü isim, bu yoruma, "Büyük ayakkabı neden giyeyim Allah aşkına. O şekilde görünmüş. Büyük ayakkabıyı da alıp kardeşimin düğününde giyecek halim yok. Eleştirmek için eleştirmeyin lütfen" yanıtını verdi.

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Ümit Erdim
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