Seda Erdim'i kızdıran yorum! 'Eleştirmek için eleştirmeyin'

İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, Seda Erdim'in kız kardeşinin düğününe katıldı.

Törende Cihan Nacar imzalı mavi bir elbise giyen Erdim, verdiği pozları "Gelinin kız kardeşi diyeceksiniz" notuyla takipçileriyle paylaştı. Stilini parıltılı bantlı terliklerle tamamlayan ünlü ismin pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

'TERLİK Mİ O? İKİ NUMARA BÜYÜK'

Erdim, bir takipçisinin "Terlik mi o? İki numara büyük" yorumuna kayıtsız kalmadı. İki çocuk annesi ünlü isim, bu yoruma, "Büyük ayakkabı neden giyeyim Allah aşkına. O şekilde görünmüş. Büyük ayakkabıyı da alıp kardeşimin düğününde giyecek halim yok. Eleştirmek için eleştirmeyin lütfen" yanıtını verdi.





