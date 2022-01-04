Seda Sayan'a ne oldu? Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok?

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümleri iki gündür ekrana gelmiyor. 4 Ocak Salı günü de yayınlanmayan programın ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Seda Sayan sağlık durumu nasıl? soruları araştırılırken ünlü isimden açıklama geldi.

Koronavirüs olduğu iddia edilen Seda Sayan evinden bir video çekti. Sayan paylaşımında "Kısacık bir ara vermek durumunda kaldık, benimle ilgisi yok ama ben de dikkat etmek zorundayım. Evimde dinleniyorum" dedi.

Seda Sayan'a ünlü isimler yorum yağdırdı. Emel Sayın ise "Sana ulaşamadım ve çok merak ettim Sedacım inşallah önemli bir şey yoktur" dedi.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı bugün de ekrana gelmeyecek. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre programa kısa bir sağlık arası verildiği duyuruldu. Açıklamada "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" denildi.



