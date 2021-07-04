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  4. Seda Sayan’a özenen Serap Paköz’ün son hali şaşkınlık yarattı

Seda Sayan’a özenen Serap Paköz’ün son hali şaşkınlık yarattı

04.07.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen sunucusu Serap Paköz, son günlerin popüler estetik uygulaması Fransız askısı yaptırdı. Son halini Instagram hesabından paylaşan Serap Paköz, estetik ameliyatı için Seda Sayan’ın devreye girdiğini aktardı.

Seda Sayan’a özenen Serap Paköz’ün son hali şaşkınlık yarattı

Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Serap Paköz de Seda Sayan gibi Fransız askısı yaptırdı. Kısa bir süre önce operasyondan çıktığını belirten Serap Paköz, Seda Sayan'ın kendisi için araya girdiğini ve doktoruna telefon ettiğini söyledi.

SERAP PAKÖZ SON HALİNİ PAYLAŞTI

İşlem yaptırdıktan sonra son halini sosyal medya hesabından paylaşan Paköz, fotoğrafının altına şu notu düştü:

Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni. Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu.. Aşırı şiş.. Siz bir de 1 hafta sonra görün. Ellerine sağlık Cemciğim.. Sana çok güveniyorum ve dost olarak da bayılıyorum.. Sevgili Seda Sayan Miami'den aradı Cem'i.. Teşekkür ederim Sedoşum...

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Seda Sayan Instagram
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