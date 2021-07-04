Seda Sayan’a özenen Serap Paköz’ün son hali şaşkınlık yarattı

Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Serap Paköz de Seda Sayan gibi Fransız askısı yaptırdı. Kısa bir süre önce operasyondan çıktığını belirten Serap Paköz, Seda Sayan'ın kendisi için araya girdiğini ve doktoruna telefon ettiğini söyledi.

SERAP PAKÖZ SON HALİNİ PAYLAŞTI

İşlem yaptırdıktan sonra son halini sosyal medya hesabından paylaşan Paköz, fotoğrafının altına şu notu düştü:

Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni. Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu.. Aşırı şiş.. Siz bir de 1 hafta sonra görün. Ellerine sağlık Cemciğim.. Sana çok güveniyorum ve dost olarak da bayılıyorum.. Sevgili Seda Sayan Miami'den aradı Cem'i.. Teşekkür ederim Sedoşum...





