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Seda Sayan'dan çok konuşulacak photoshop'lu paylaşım! Basketçilere benzetildi

02.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden olan Seda Sayan, son günlerde evliliğiyle gündeme gelmişti. Verdiği kilolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çokça konuşulan isim, bu kez photoshop'lu bir paylaşımıyla şaşırttı.

Seda Sayan'dan çok konuşulacak photoshop'lu paylaşım! Basketçilere benzetildi

Ekranların çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, kendisinden 21 yaş küçük Çağlar Ökten ile hayatını birleştirmişti. Yedinci kez nikah masasına oturan isim düğün öncesi verdiği kiloları ile de çokça konuşulmuştu.

SEDA SAYAN'IN PHOTOSHOP'LU PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI!

Geçtiğimiz günlerde Alanya'da verdiği konserle de gündeme gelen isim, bu kez beyazlar içinde olduğu bir fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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Ancak Sayan'ın boyunun normalden fazla uzun olması dikkat çekti.

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BASKETÇİLERE BENZETİLDİ

Ünlü sanatçının fotoğrafına photoshop uygulaması yaptığı düşünülürken, Seda Sayan'ın boyu için "1.90 olmuş" "Basketçilere benzemiş" yorumları yapıldı.

"YARGILANACAKSIN. DURMA, DEVAM ET"

Ünlü ismin üzerinde Elon Musk'ın yer aldığı bir paylaşımda bulunması da dikkat çekti. Sayan bir motivasyon sayfasının paylaştığı "Yargılanacaksın. Eleştirileceksin. Alay edileceksin. Taklit edileceksin. Durma, devam et." sözlerinin yer aldığı fotoğrafı kendi sayfasında paylaştı.

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Seda Sayan
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