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Seda Sayan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Seda Sayan, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumların önüne geçebilmek için kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek oldu.

Seda Sayan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin il başkanları toplantısında, kızı Esra Albayrak hakkında çirkin paylaşımlarda bulunanlara dair sert açıklamalarının ardından, "Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan Cumhurbaşkanı'nın bu kararına destek verdi.

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Sayan açıklamasında "Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan, bir sürü pislik hizaya girecek inşallah. Sosyal medyada acımasızlık terbiyesizlik almış başını gidiyor" ifadelerini kullandı.

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