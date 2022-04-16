Seda Sayan düğün öncesi son haliyle şaşırttı! "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu"

25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan son haliyle şoke etti. Daha önce Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten'in "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" öne sürülürken, Sayan ise bu iddiaları reddetmişti.

TAM 29 CM İNCELDİ

Evlilik hazırlığında olan isimden şaşırtan bir video geldi.

Ekranlarda "Seda Bacı" olarak tanınan Seda Sayan, inceliği ile ağızları açık bıraktı.

"BENDE BU BACAKLAR 20 YAŞINDA BİLE YOKTU"

Tam 29 cm inceldiğini açıklayan evlilik hazırlığındaki Seda Sayan, "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu" ifadesini kullandı.

"BACAKLARIMI ÖZELLİKLE GARANTİLETTİM"

"Bacaklarımı özellikle garantilettim, minicik oldum" ifadesini kullanan Seda Sayan'ın giydiği elbisenin de omuz ve bel kısımlarından tutmadığı görüldü.

"GİZLEME TARAFTARI DEĞİLDİM"

Geçtiğimiz günlerde sahne öncesi evlilik konusu hakkında konuşan Çağlar Ökten ise, "Çıkan evlilik haberi ile ben çok rahatladım, çünkü ben gizleme taraftarı değildim, üzerimden baskı kalkmış gibi hissettim." ifadelerini kullanmıştı.



