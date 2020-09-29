Seda Sayan Fransız Askısı ile yüzünü gerdirdi, sosyal medyada olay oldu! Fransız askısı nedir? Fransız Askısı nasıl yapılır?

Sosyal medyada Seda Sayan ve son olarak yüzüne uygulattığı Fransız Askısı yöntemi gündeme geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kısa sürede gündeme oturdu. Şimdi, çok sayıda insan Fransız Askı yöntemi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Fransız Askısı nasıl yapılıyor? Fransız Askısı ne kadar dayanır? Fransız Askısı sonrası dikkat edilecekler neler?

SEDA SAYAN FRANSIZ ASKISI İLE YÜZÜNÜ GERDİRDİ

Güzelliğine en çok önem veren ünlüler arasında yer alan Seda Sayan son olarak yüzüne yaptırdığı Fransız Askısı ile gündemde. Yaşlanmayı önlemek ve gergin bir yüzde kavuşmak için böyle bir uygulama yaptıran Seda Sayan, operasyonun hemen ardından bir video çekerek son halini takipçileriyle paylaştı. Sonrasında yaptırdığı yöntemin Fransız Askısı olduğunun öğrenilmesiyle beraber, vatandaşlar tarafından bu uygulama araştırılmaya başlandı. Fransız Askısı yaptıran Peki, Fransız Askısı ne demek?

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Fransız Askısı yaptıran ünlüler arasında bulunan Seda Sayan ile beraber bu yöntem yeniden merak edilmeye başlandı. Fransız Askısı yaptıran ünlüler arasında aynı zamanda Megan Fox, Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Bella Hadid, Angelina Jolie, Renee Zellweger ve Selena Gomez gibi isimler de yer alıyor. Ameliyatsız yüz asma operasyonlarından bir tanesi olarak gösterilen Fransız Askısı yönteminde ten içine polyester, ten dışına da silikon kullanılıyor. Yüz bölgesi ile dekolte alanlarına uygulanabilen bir yöntem olan Fransız Askısı genellikle boyun bölgesi, yanak, alın bölgesi, yüz, çene altı, yüzün oval çevresi, elmacık kemikleri ve kaş bölgelerine uygulanıyor. Yüz dışında ise kol ve çevresinde, göğüslerde, bacak ve çevresinde ve kalçalarda uygulandığı da görülebiliyor.