Seda Sayan Fransız Askısı ile yüzünü gerdirdi, sosyal medyada olay oldu! Fransız askısı nedir? Fransız Askısı nasıl yapılır?

Sosyal medyada Seda Sayan ve son olarak yüzüne uygulattığı Fransız Askısı yöntemi gündeme geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kısa sürede gündeme oturdu. Şimdi, çok sayıda insan Fransız Askı yöntemi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Fransız Askısı nasıl yapılıyor? Fransız Askısı ne kadar dayanır? Fransız Askısı sonrası dikkat edilecekler neler?
Güzelliğine en çok önem veren ünlüler arasında yer alan Seda Sayan son olarak yüzüne yaptırdığı Fransız Askısı ile gündemde. Yaşlanmayı önlemek ve gergin bir yüzde kavuşmak için böyle bir uygulama yaptıran Seda Sayan, operasyonun hemen ardından bir video çekerek son halini takipçileriyle paylaştı. Sonrasında yaptırdığı yöntemin Fransız Askısı olduğunun öğrenilmesiyle beraber, vatandaşlar tarafından bu uygulama araştırılmaya başlandı. Fransız Askısı yaptıran Peki, Fransız Askısı ne demek?
Fransız Askısı yaptıran ünlüler arasında bulunan Seda Sayan ile beraber bu yöntem yeniden merak edilmeye başlandı. Fransız Askısı yaptıran ünlüler arasında aynı zamanda Megan Fox, Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Bella Hadid, Angelina Jolie, Renee Zellweger ve Selena Gomez gibi isimler de yer alıyor. Ameliyatsız yüz asma operasyonlarından bir tanesi olarak gösterilen Fransız Askısı yönteminde ten içine polyester, ten dışına da silikon kullanılıyor. Yüz bölgesi ile dekolte alanlarına uygulanabilen bir yöntem olan Fransız Askısı genellikle boyun bölgesi, yanak, alın bölgesi, yüz, çene altı, yüzün oval çevresi, elmacık kemikleri ve kaş bölgelerine uygulanıyor. Yüz dışında ise kol ve çevresinde, göğüslerde, bacak ve çevresinde ve kalçalarda uygulandığı da görülebiliyor.
Genel olarak yüzde oluşan sarkma ve kırışıklık gibi kişiyi rahatsız eden görüntülerin giderilmesi konusunda olumlu sonuçlar verdiği belirtiliyor. Ancak yaşlanmayı önleme gibi bir etkisinin bulunmadığından bahsediliyor. Genel amacının ise zamanla gelişen olumsuz etkilerin azaltılması olduğu söyleniyor. Özellikle yüzdeki sarkmalar, derin çizgiler, kırışıklıklar, kaz ayakları, dudak üstündeki büzülmeler ve burun kenarındaki çizgiler için tercih ediliyor.
Yöntemi merak eden vatandaşlar tarafından Fransız Askısı nasıl uygulanır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Her uygulama ve uygulamanın kişiye uygunluğu değişkenlik gösterdiği için konuyla ilgili olarak hastaların doktorlarıyla iletişime geçmeleri ve en sağlıklı bilgiyi onlardan almaları gerekiyor. Uygulama sırasında genellikle lokal anestezi tercih edilebiliyor. Uygulamanın boyutuna ve bölgesine göre değişkenlik gösterebilmekle beraber yarım saat ile bir saat arasında sürüyor.
Fransız Askısı uygulaması öncesinde işleme dair yer analizi yapılıyor ve ip yerleştirilecek olan alanlar işaretleniyor. Bunun sonrasında işleme hazır olunduğunda deri altına ipler uygulanıyor. İşlem öncesinde ve sonrasında kişilerin konuyla ilgili olarak işin uzmanı olan doktorlardan detaylı bilgi alması ve bu operasyona uygun olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Doktorlar, hastalara uygulamanın ardından dikkat etmeleri gereken noktaları da belirtiyor.
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