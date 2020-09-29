MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan Fransız Askısı ile yüzünü gerdirdi, sosyal medyada olay oldu! Fransız askısı nedir? Fransız Askısı nasıl yapılır?

Seda Sayan Fransız Askısı ile yüzünü gerdirdi, sosyal medyada olay oldu! Fransız askısı nedir? Fransız Askısı nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Seda Sayan, Fransız Askısı yöntemi ile yeniden yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından estetik operasyonun ardından çekilen videoyu paylaştı. Şimdi, Seda Sayan’ın uyguladığı yöntemi görenler Fransız Askısı nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fransız Askısı nasıl yapılır? İşte Fransız Askısı yöntemi ile ilgili tüm merak edilenler…

Seda Sayan Fransız Askısı ile yüzünü gerdirdi, sosyal medyada olay oldu! Fransız askısı nedir? Fransız Askısı nasıl yapılır?

Sosyal medyada Seda Sayan ve son olarak yüzüne uygulattığı Fransız Askısı yöntemi gündeme geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kısa sürede gündeme oturdu. Şimdi, çok sayıda insan Fransız Askı yöntemi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Fransız Askısı nasıl yapılıyor? Fransız Askısı ne kadar dayanır? Fransız Askısı sonrası dikkat edilecekler neler?

Seda Sayan Fransız Askısı ile yüzünü gerdirdi, sosyal medyada olay oldu! Fransız askısı nedir? Fransız Askısı nasıl yapılır?

SEDA SAYAN FRANSIZ ASKISI İLE YÜZÜNÜ GERDİRDİ

Güzelliğine en çok önem veren ünlüler arasında yer alan Seda Sayan son olarak yüzüne yaptırdığı Fransız Askısı ile gündemde. Yaşlanmayı önlemek ve gergin bir yüzde kavuşmak için böyle bir uygulama yaptıran Seda Sayan, operasyonun hemen ardından bir video çekerek son halini takipçileriyle paylaştı. Sonrasında yaptırdığı yöntemin Fransız Askısı olduğunun öğrenilmesiyle beraber, vatandaşlar tarafından bu uygulama araştırılmaya başlandı. Fransız Askısı yaptıran Peki, Fransız Askısı ne demek?

Seda Sayan Fransız Askısı ile yüzünü gerdirdi, sosyal medyada olay oldu! Fransız askısı nedir? Fransız Askısı nasıl yapılır?

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Fransız Askısı yaptıran ünlüler arasında bulunan Seda Sayan ile beraber bu yöntem yeniden merak edilmeye başlandı. Fransız Askısı yaptıran ünlüler arasında aynı zamanda Megan Fox, Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Bella Hadid, Angelina Jolie, Renee Zellweger ve Selena Gomez gibi isimler de yer alıyor. Ameliyatsız yüz asma operasyonlarından bir tanesi olarak gösterilen Fransız Askısı yönteminde ten içine polyester, ten dışına da silikon kullanılıyor. Yüz bölgesi ile dekolte alanlarına uygulanabilen bir yöntem olan Fransız Askısı genellikle boyun bölgesi, yanak, alın bölgesi, yüz, çene altı, yüzün oval çevresi, elmacık kemikleri ve kaş bölgelerine uygulanıyor. Yüz dışında ise kol ve çevresinde, göğüslerde, bacak ve çevresinde ve kalçalarda uygulandığı da görülebiliyor.

Genel olarak yüzde oluşan sarkma ve kırışıklık gibi kişiyi rahatsız eden görüntülerin giderilmesi konusunda olumlu sonuçlar verdiği belirtiliyor. Ancak yaşlanmayı önleme gibi bir etkisinin bulunmadığından bahsediliyor. Genel amacının ise zamanla gelişen olumsuz etkilerin azaltılması olduğu söyleniyor. Özellikle yüzdeki sarkmalar, derin çizgiler, kırışıklıklar, kaz ayakları, dudak üstündeki büzülmeler ve burun kenarındaki çizgiler için tercih ediliyor.

FRANSIZ ASKISI NASIL YAPILIR?

Yöntemi merak eden vatandaşlar tarafından Fransız Askısı nasıl uygulanır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Her uygulama ve uygulamanın kişiye uygunluğu değişkenlik gösterdiği için konuyla ilgili olarak hastaların doktorlarıyla iletişime geçmeleri ve en sağlıklı bilgiyi onlardan almaları gerekiyor. Uygulama sırasında genellikle lokal anestezi tercih edilebiliyor. Uygulamanın boyutuna ve bölgesine göre değişkenlik gösterebilmekle beraber yarım saat ile bir saat arasında sürüyor.

Fransız Askısı uygulaması öncesinde işleme dair yer analizi yapılıyor ve ip yerleştirilecek olan alanlar işaretleniyor. Bunun sonrasında işleme hazır olunduğunda deri altına ipler uygulanıyor. İşlem öncesinde ve sonrasında kişilerin konuyla ilgili olarak işin uzmanı olan doktorlardan detaylı bilgi alması ve bu operasyona uygun olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Doktorlar, hastalara uygulamanın ardından dikkat etmeleri gereken noktaları da belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Ali Sürmeli açıklaması! Son durumu nasıl? Ali Sürmeli açıklaması! Son durumu nasıl?
Kuaförüm Sensin'e damga vurduKuaförüm Sensin'e damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esra Erol son dakika açıklaması yaptı: "Beni üç saniye ile yargılayamazsınız!"
Esra Erol'den çarpık ilişki açıklaması
Petek Dinçöz'den üzücü haber! Bebeğini kaybetti
Petek Dinçöz'den üzücü haber! Bebeğini kaybetti
Sophie Turner hamilelik pozlarını ilk kez paylaştı
Hamilelik pozlarını ilk kez paylaştı
Ali Sürmeli açıklaması! Son durumu nasıl?
Ali Sürmeli açıklaması! Son durumu nasıl?
Survivor Nisa Bölükbaşı: "Ekranlarda görüşürüz"
Survivor Nisa Bölükbaşı: Ekranlarda görüşürüz
Esra Erol'da ortaya çıktı: Komşusunun eşinden çocuk yapmıştı! Skandal paylaşımı ortaya çıktı
Komşusunun eşinden çocuk yapmıştı! Skandal paylaşımı ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.