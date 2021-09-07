Seda Sayan'ın programında Gülben Ergen'i gören Seren Serengil: Onun modası geçti

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği 'Sabahın Sultanı' programına Gülben Ergen konuk olunca Seren Serengil çok sinirlendi. Her fırsatta Gülben Ergen'i hedef alan Serengil bu sefer okunu Seda Sayan'a çevirdi.

Beyaz TV'de yayınlanan sabah programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, yine çok konuşulacak bir polemiğe imza attı.

Serengil, sosyal medya hesabından Star TV'de Demet Akalın ve Seda Sayan'ın programının reyting göremediğini belirterek "Herkes bir Seren değil, Star TV'nin sabah saatini ilk 20'ye soksun" dedi.

Serengil Seda Sayan'ı hedef alarak ""Seda Sayan'ın programı tutmadı... Yine format değiştirip ayakkabılarını giyip 90'lı yıllara dönmek istedi. Artık anlaması gereken tek bir şey var ki ekran devri kapandı, modası geçti. Konukları da zaten ondan reytingsiz, ekran ağladı. Demet Akalın enteresan bir hamle yaptı, programı ilk 3'e girdi. Geçen sene Star'da o da iş yapamamıştı. Demek ki o da doğru yolu buldu. Herkes bir Seren değil, Star TV'nin sabah saatini ilk 20'ye soksun."



