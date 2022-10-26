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  4. Seda Sayan'la pişti olmuştu! Hadise'nin pastasının fiyatı dudak uçuklattı

Seda Sayan'la pişti olmuştu! Hadise'nin pastasının fiyatı dudak uçuklattı

26.10.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, 22 Ekim tarihinde 37. yaşına girmiş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "İyi ki doğdun ben. Olağanüstü bir kadınım. Olağanüstü kadın, bu benim." notunu düşmüştü. Hadise'nin doğum günü pastasının fiyatı ortaya çıktı.

Seda Sayan'la pişti olmuştu! Hadise'nin pastasının fiyatı dudak uçuklattı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Hadise, yaşadığı bunalımlı günlerden arkadaşlarının desteğiyle çıkmaya çalışıyor. 22 Ekim'de yeni yaşına giren şarkıcı, şimdilerde bu özel gecede kestiği doğum günü pastasının fiyatıyla gündemde.

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İngiltere'den Türkiye'ye döner dönmez, aralarında oyuncu Seda Bakan'ın da bulunduğu yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Hadise, o özel geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Görkemli pastasıyla dikkat çeken Hadise'nin pastaya ödediği ücret ortaya çıktı. Mekanın özel günler için hazırladığı pasta 15 bin lira!

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SEDA SAYAN'LA PİŞTİ OLDU

Doğum günü kutlanan mekanın özel günler için hazırladığı pastayı daha önce Seda Sayan için yaptığı ortaya çıktı.


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Hadise mehmet dinçer

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