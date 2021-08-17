Seda Sayan müziğe geri döndü! Genç modelle klip çekti

Star TV'de yeni programıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Seda Sayan, müzikteki uzun süren sessizliğini, sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası olan Gel Günaha Girelim şarkısı ile bozdu.

Sözü ve müziği Sezen Aksu ve Soner Çınar‘a ait ‘Gel Günaha Girelim’ şarkısını Alper Atakan'ın düzenlemesiyle seslendiren Seda Sayan, uzun bir aradan sonra sevenleriyle hasret giderecek.

Genç model ve oyuncu Bilal Çelik ile kamera karşısına geçen Seda Sayan, yeni projesi için iddialı pozlar verdi.



58 yaşındaki Seda Sayan, klip çekimlerindeki iddialı tarzıyla da dikkat çekti.

