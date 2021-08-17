MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan müziğe geri döndü! Genç modelle klip çekti

Seda Sayan müziğe geri döndü! Genç modelle klip çekti

17.08.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan, Gel Günaha Girelim şarkısı ile sessizliğini bozdu. Genç model ve oyuncu Bilal Çelik ile yeni şarkısı için klip çeken Seda Sayan, verdiği pozlarla da beğeni topladı.

Seda Sayan müziğe geri döndü! Genç modelle klip çekti

Star TV'de yeni programıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Seda Sayan, müzikteki uzun süren sessizliğini, sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası olan Gel Günaha Girelim şarkısı ile bozdu.

Sözü ve müziği Sezen Aksu ve Soner Çınar‘a ait ‘Gel Günaha Girelim’ şarkısını Alper Atakan'ın düzenlemesiyle seslendiren Seda Sayan, uzun bir aradan sonra sevenleriyle hasret giderecek.

Sabahın Sultanı Seda Sayan programının yayın günü ertelendiSabahın Sultanı Seda Sayan programının yayın günü ertelendi

seda333

Genç model ve oyuncu Bilal Çelik ile kamera karşısına geçen Seda Sayan, yeni projesi için iddialı pozlar verdi.

seda44
58 yaşındaki Seda Sayan, klip çekimlerindeki iddialı tarzıyla da dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
PARTNERKimse gerçek olduğuna inanmadı! Canlı yayında kalp krizi geçirdiKimse gerçek olduğuna inanmadı! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Engin Altan Düzyatan kimdir, aslen nereli? Engin Altan Düzyatan kimdir, aslen nereli?
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Taliban Sözcüsü Türk televizyonuna konuştu

Taliban Sözcüsü Türk televizyonuna konuştu

16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Biden'dan Afganistan açıklaması

Biden'dan Afganistan açıklaması

ABD'den, Türkiye ve Afganistan açıklaması

ABD'den, Türkiye ve Afganistan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.