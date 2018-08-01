Seda Sayan: Oğulcan Hacı'yı örnek alsın

Şarkıcı Seda Sayan Etiler’deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.

'RÖPORTAJINI OĞULCAN'A İZLETTİM'

Bütün işlerini oğlu Oğulcan Engin’e devrettiğini söyleyen Seda Sayan bir de itirafta bulundu: “Geçen Hacı Sabancı’nın bir röportaj videosunu Oğulcan’a izlettim. Örnek alsın diye.”

'ASLAN GİBİ EVLADIM VAR'

Seda Sayan daha önce oğlundan bahsederken şu sözleri kullanmıştı:

Aslan gibi evladım var. Çocuğumla gurur duyuyorum. Allah beni evladımdan yana güldürüyor. Ondan memnunum, tayt da şort da giyse o benim aslan oğlum. Ben değil o üzüldü'' diyerek destek oldu.

*Oğulcan Engin, Burning Man'de tayt giymişti.

