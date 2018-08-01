Seda Sayan: Oğulcan Hacı'yı örnek alsın

Şarkıcı Seda Sayan Etiler’deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.
'RÖPORTAJINI OĞULCAN'A İZLETTİM'
Bütün işlerini oğlu Oğulcan Engin’e devrettiğini söyleyen Seda Sayan bir de itirafta bulundu: “Geçen Hacı Sabancı’nın bir röportaj videosunu Oğulcan’a izlettim. Örnek alsın diye.”
'ASLAN GİBİ EVLADIM VAR'
Seda Sayan daha önce oğlundan bahsederken şu sözleri kullanmıştı:
Aslan gibi evladım var. Çocuğumla gurur duyuyorum. Allah beni evladımdan yana güldürüyor. Ondan memnunum, tayt da şort da giyse o benim aslan oğlum. Ben değil o üzüldü'' diyerek destek oldu.
*Oğulcan Engin, Burning Man'de tayt giymişti.
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