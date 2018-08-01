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Seda Sayan: Oğulcan Hacı'yı örnek alsın

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

Seda Sayan, mülk sahibi olduğu Etiler’deki restoranda arkadaşlarıyla buluştu.

Seda Sayan: Oğulcan Hacı'yı örnek alsın

Şarkıcı Seda Sayan Etiler’deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.

'RÖPORTAJINI OĞULCAN'A İZLETTİM'

Bütün işlerini oğlu Oğulcan Engin’e devrettiğini söyleyen Seda Sayan bir de itirafta bulundu: “Geçen Hacı Sabancı’nın bir röportaj videosunu Oğulcan’a izlettim. Örnek alsın diye.”

'ASLAN GİBİ EVLADIM VAR'

Seda Sayan daha önce oğlundan bahsederken şu sözleri kullanmıştı:

Aslan gibi evladım var. Çocuğumla gurur duyuyorum. Allah beni evladımdan yana güldürüyor. Ondan memnunum, tayt da şort da giyse o benim aslan oğlum. Ben değil o üzüldü'' diyerek destek oldu.

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*Oğulcan Engin, Burning Man'de tayt giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan oğulcan engin hacı sabancı

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ne mutlu sana seda abla aslan gibi bir oğlanın var ...
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