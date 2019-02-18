MAGAZİN

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 02:25 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta sahne alan Seda Sayan güzelliğiyle büyüledi.

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Raşit Bağzıbağlı imzalı kostümle göz dolduran Seda Sayan’ın Kıbrıs'ta yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

seda 6

Seda Sayan sahneden Kıbrıs dışından gelenleri sorduğunda aldığı cevaplar karşısında hayretler içerisinde kaldı.

seda 5

Ankara, Bursa, İzmir, Edirne, Trabzon, Adana, Hakkari ve daha bir çok şehirden gelen dinleyicilerine yenilenmiş repertuarı ile muhteşem bir gecce yaşatan Seda Sayan sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettirdi.

seda 4

Yüzlerce parlak swarowski taş, ve özel kesimli kristallerden oluşan kıyafetiyle 2019’un parıldayan modasına da selam veren Seda Sayan hayranlarının tek tek masalarına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.


PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Engin Akyürek ve Bergüzar Korel hayranlarıyla buluştu!Engin Akyürek ve Bergüzar Korel hayranlarıyla buluştu!
Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu!Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda sayan Seda Sayan sahne kıyafeti

En Çok Okunan Haberler

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Seksi modelin o pozları olay oldu

Seksi modelin o pozları olay oldu

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Alişan'dan eski nişanlısına 'rezil' göndermesi!

Alişan'dan eski nişanlısına 'rezil' göndermesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

Survivor 2019'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı! Survivor Katerina Dalaka kimdir?

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, İzmir ve Ankara'da hayranlarıyla buluştu!

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel hayranlarıyla buluştu!

Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu!

Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu!

Nicki Minaj'dan 'bebek' şakası!

Hamile mi? Paylaşımı olay oldu

Ünlü bariton Sedat Öztoprak hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Haberi yakın arkadaşı duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.