Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Raşit Bağzıbağlı imzalı kostümle göz dolduran Seda Sayan’ın Kıbrıs'ta yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Seda Sayan sahneden Kıbrıs dışından gelenleri sorduğunda aldığı cevaplar karşısında hayretler içerisinde kaldı.

Ankara, Bursa, İzmir, Edirne, Trabzon, Adana, Hakkari ve daha bir çok şehirden gelen dinleyicilerine yenilenmiş repertuarı ile muhteşem bir gecce yaşatan Seda Sayan sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettirdi.

Yüzlerce parlak swarowski taş, ve özel kesimli kristallerden oluşan kıyafetiyle 2019’un parıldayan modasına da selam veren Seda Sayan hayranlarının tek tek masalarına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.



