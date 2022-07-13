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Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den dudak dudağa paylaşım

13.07.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan, meslektaşı Çağlar Ökten'le nisan ayında sürpriz bir törenle evlendi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten, düğünlerinden hemen sonra balayı için Paris'e gitti. Paris dönüşü Türkiye’ye dönen çift şimdilerde ise Hollanda’da bayram tatili yapıyor. Seda Sayan, Hollanda tatilinden eşi Çağlar Ökten ile romantik pozlar paylaştı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den dudak dudağa paylaşım

59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle 8'inci kez nikah masasına oturarak, 'evet' demişti. Nisan ayında evlenerek dolu dizgin bir aşka yelken açan ikili, aile tanışmaları ve paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

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Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten'in 11 yaşındaki oğluyla bir araya geldiği fotoğrafları yayınlayan Seda Sayan 'Cici anne' yorumlarını alırken, bu kez de çiftin aşk pozları olay oldu.
Hollanda tatiline çıkan çiçeği burnunda çiftten gelen paylaşım sosyal medyayı salladı.

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Seda Sayan
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