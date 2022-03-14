Seda Sayan ve Çağlar Ökten evleniyor mu? 25 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı! Seda Sayan ve Çağlar Ökten ne zaman evlenecek?

59 yaşındaki Seda Sayan beraber sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını onayladı. Sayan'ın yeniden evlenip evlenmeyeceği merak ediliyor. Peki Seda Sayan ve Çağlar Ökten evleniyor mu?

SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN EVLENİYOR MU?

Sunuculuğunu yaptığı 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında samimi açıklamalarda bulunan Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı. 7. defa nikah masasına oturmaya hazırlanmakta olan Sayan, ”Evet, Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz” ifadesini kullandı.

İlk evliliğini 1987 senesinde Rıdvan Kılıç'la yapmış olan Seda Sayan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanmıştı. Şarkıcı Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi almıştı. Uzun süre sessiz kalan Sayan programında sessizliğini bozdu.

"ÇOCUĞUMUN BABASI HARİÇ GERİ KALAN EVLİLİKLERİMİ SAYMIYORUM"

Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda vermiş olduğu bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

Ünlü şarkıcı, 1990 senesinde Sinan Engin'le dünya evine girmiş, aynı sene Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995 yılında boşanma kararı almıştı.

59 yaşında olan Seda Sayan altı defa nikah masasına oturmuştu. Sanatçı, 1987 yılında Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yapmıştı.

