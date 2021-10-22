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Sedef hastalığı ile mücadele eden kadın cildinden utanıyor: Bana iğrenç diyorlar

22.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Worcestershire’de yaşayan 29 yaşındaki Kirsty Jennings isimli kadın sedef hastalığı nedeniyle olumsuz eleştiriler aldığını itiraf etti. Günlük aktivitelerini yapmakta dahi zorlandığını dile getiren Jennings, dış görüntüsü nedeniyle toplumdan dışlandığını söyledi.

Sedef hastalığı ile mücadele eden kadın cildinden utanıyor: Bana iğrenç diyorlar

33 yaşındaki sevgilisi Rick ile hayatını paylaşan Kirsty Jennings, hastalığı nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Cildindeki değişiklikleri ilk olarak 17 yaşında fark ettiğinden söz eden Jennings, bunun egzama olduğunu ve cilt kuruluğunun geçmesi için nemlendirici kremler kullandığını anlattı. Dirseklerine başlayan yaraların daha sonrasında bütün vücuduna hızlı bir şekilde yayıldığından söz eden Jennings, fiziksel olarak yaşadığı acıların yanında toplum tarafından duygusal şiddet gördüğünü itiraf etti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Jennings, hastalığına dair bilgilendirme yapıyor. Kendisiyle aynı durumda olan insanlara ilham olmaya çalıştığını ifade eden Jennings, çok sayıda olumsuz yoruma maruz kalıyor.

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“KENDİMİ TAMAMEN KAPATMIŞTIM”

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Yıllar içinde yaşadığı hastalık nedeniyle çok zor durumlardan geçtiğini anlatan Jennings, “Sedaf hastalığım ellerimde ve yüzümde ortaya çıktığında bunu gizleyemediğim için kendime olan güvenim kırıldı. İnsanların bana bakışlarını aşağılayıcı buldum. Çoğu kişi bana ‘iğrençsin’ dedi. Yorumlardan ve bakışlardan korkarak kendimi tamamen kapatmıştım” dedi.

Bu durumu acıma partisine dönüştürmeye çalışmaktan çok kendine olan güvenini geri almaya çalıştığından söz eden Jennings, “Sedef hastalığı yamalı bir deriden daha fazlasıdır. Aynada kendimi gördüğüm zaman ağlıyordum. Artık bu durumu kabul ettim ve duygusal olarak kendimi daha iyi hissetmeye başladım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sedef hastalığı
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