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Sefirin Kızı 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gediz'den Sancar için korkunç plan: Ölmesinden daha iyi

14.11.2020 00:03 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nda Sancar'ın evlilik teklifini kabul eden Nare mutlu anlar yaşıyor. Ancak Gediz'in planları nedeniyle Nare ve Sancar'ın mutlulukları kısa sürüyor. Gediz'in "Evlerine kadar kaybedecekler" sözleri dikkat çekiyor. İşte Sefirin Kızı 28. yeni bölüm fragmanı.

Sefirin Kızı dizisinin 16 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 28. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Sefirin Kızı'nda Nare'yi kaybeden Gediz, Sancar'a karşı yeni bir plan yapıyor. Gediz'in "Evlerine kadar kaybedecekler. Ailesini, Nare'yi koruyamadığı için çıldırsın. Gelip bana yalvaracak. Ölmesinden daha iyi" sözleri dikkat çekiyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz’in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar’ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.

İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş’un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir?

Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek.

Akın’ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır! Abisi gerçekten öldüyse ona bu mesajları atan kimdir?

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