Sefirin Kızı'ndan bir başrol ayrılığı daha

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün ardından bir ayrılık haberi daha geldi.

Başrolünde Engin Akyürek'in rol aldığı Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Geçirgen bağırsak sendorumuyla mücadele eden Neslihan Atagül'ün diziye veda etmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun da kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşulan Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek. Sefirin Kızı dizisine Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle veda etmesinin ardından yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.





