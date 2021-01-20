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Sefirin Kızı'ndan bir başrol ayrılığı daha

20.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı'ndan bir başrol ayrılığı daha

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Sefirin Kızı'nın başrollerinden o isim de veda ediyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün ardından bir ayrılık haberi daha geldi.

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Başrolünde Engin Akyürek'in rol aldığı Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Geçirgen bağırsak sendorumuyla mücadele eden Neslihan Atagül'ün diziye veda etmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun da kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı.

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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşulan Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek. Sefirin Kızı dizisine Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle veda etmesinin ardından yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.
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